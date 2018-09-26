Как сказала BNS глава департамента Эвелина Гудзинскайте, беженцы перемещены из турецких лагерей.

Последний раз беженцы были перемещены в Литву 21 декабря прошлого года.

"Нам нужно принять решения по их прошениям о предоставлении убежища, затем последует интеграция", - сказала она.

На сегодняшний день Литва переместила из Италии, Греции и Турции 486 человек, 142 из них остались в Литве, среди них - более 30 человек, возвращенных из других стран Евросоюза или приехавших оттуда по собственному желанию.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас ранее говорил BNS, что перемещение беженцев пробуксовывало, потому что не поступила анкеты на мигрантов из Греции и Италии.