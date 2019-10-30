Многие жители Литвы, наверняка, удивились, когда увидели утром в окно заснеженный пейзаж.
С самого утра в социальных сетях люди делятся фотографиями из разных городов Литвы.
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После по-зимнему холодной ночи в Литве – впечатляющие заснеженные пейзажи (2)
Многие жители Литвы , наверняка, удивились, когда...
Мэр Вильнюсского района заговорила о скандальном проекте: попробуем говорить с жителями
В деревне Клевине ( Вильнюсский район ) втайне от...