Многие жители Литвы, наверняка, удивились, когда увидели утром в окно заснеженный пейзаж.
Žiemiški vaizdai
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С самого утра в социальных сетях люди делятся фотографиями из разных городов Литвы.

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