После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня прояснений будет немного, ожидаются дожди. В восточной части страны местами дожди будут сильными, немного меньше осадков ожидается на западе. Днем будет прохладно – температура 14–18 градусов, на юге и западе 19 градусов тепла.
По словам синоптика, в понедельник погода будет похожей. Местами пройдут дожди, ожидается ветер, 4–9 м/с. Потепления не будет – ночью 7–12, днем – 15–19 градусов тепла.
Во вторник еще пройдут дожди, но их будет немного. По словам синоптика, ночью 7–12, однако днем потеплеет, воздух прогреется до 18–23 градусов.
По словам синоптика, с середины недели станет еще теплее.
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