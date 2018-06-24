После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня прояснений будет немного, ожидаются дожди. В восточной части страны местами дожди будут сильными, немного меньше осадков ожидается на западе. Днем будет прохладно – температура 14–18 градусов, на юге и западе 19 градусов тепла.

По словам синоптика, в понедельник погода будет похожей. Местами пройдут дожди, ожидается ветер, 4–9 м/с. Потепления не будет – ночью 7–12, днем – 15–19 градусов тепла.

Во вторник еще пройдут дожди, но их будет немного. По словам синоптика, ночью 7–12, однако днем потеплеет, воздух прогреется до 18–23 градусов.

По словам синоптика, с середины недели станет еще теплее.