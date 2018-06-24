24 июня в Литве ожидается дождливая погода и прохладная, похожей погода будет и в начале недели, однако уже во вторник ожидается потепление, сказал радио LRT синоптик Витаутас Сакалаускас.
Pajūryje pila lietus
© Edvinas Urnikas

24 июня прояснений будет немного, ожидаются дожди. В восточной части страны местами дожди будут сильными, немного меньше осадков ожидается на западе. Днем будет прохладно – температура 14–18 градусов, на юге и западе 19 градусов тепла.

По словам синоптика, в понедельник погода будет похожей. Местами пройдут дожди, ожидается ветер, 4–9 м/с. Потепления не будет – ночью 7–12, днем – 15–19 градусов тепла.

Во вторник еще пройдут дожди, но их будет немного. По словам синоптика, ночью 7–12, однако днем потеплеет, воздух прогреется до 18–23 градусов.

По словам синоптика, с середины недели станет еще теплее.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание: не знаю, что ребенку может дать такая мать (6)

После скандала, связанного с появлением на свет...

После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня в Литве ожидается дождливая погода и прохладная,...

В Вильнюсском аэропорту пассажиры застряли больше чем на 14 часов (8)

24 июня утром в редакцию DELFI обратился возмущенный...

За нарушение правил парковки водителей ждет взыскание (10)

В Вильнюсе , на ул. Апкасу, в Жирмунай , парковка...

Šventoji Šventoji

Жилье на взморье за 5 евро: отдыхающие там выдерживают всего 2-3 дня (31)

"Холодно, людей нет, лето – г****", – возмущается женщина,...

TOP новостей

Šventoji Šventoji

Жилье на взморье за 5 евро: отдыхающие там выдерживают всего 2-3 дня (31)

"Холодно, людей нет, лето – г****", – возмущается женщина,...

Полученный в Паланге счет шокировал клиента кафе (59)

"Если бы я не заметила, то просто заплатила бы больше чем...

Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje

Как отличаются цены на цеппелины и холодный борщ в палангских кафе (8)

Отдыхающие в Паланге с удовольствием лакомятся...

После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня в Литве ожидается дождливая погода и прохладная,...

Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание: не знаю, что ребенку может дать такая мать (6)

После скандала, связанного с появлением на свет...