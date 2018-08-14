В минувшие выходные о Вильнюсе писали солидные издания Великобритании, Франции и других стран. О нем в своей передаче рассказал известный американский комик Джон Оливер.

В первые дни рекламной кампании Vilnius – G-spot of Europe сайт www.vilniusgspot.com посетили больше 48 000 человек со всего мира. Больше всего иностранцев заходили на сайт из Великобритании, Германии и США. Просмотры видео превышают 200 000. Интерес к кампании не снижается и в социальных сетях.

Эффективность рекламы признал и глава Nonsense.tv Аугустинас Катилюс, создававший видео о Риге. Он сказал: "Поздравляю Вильнюс с кампанией точки G. Цель кампании – привлечь внимание к городу и похоже, это действует. Также, вероятно, это перспективная реклама, что касается затрат и воздействия. Да, ее будут оценивать и негативно, но нет ничего хуже для кампании чем отсутствие комментариев. Подытожим – это удачная кампания, которая настолько неприлична, насколько неприличны мы сами (по степени испорченности). Другой подобной интригующей рекламы Вильнюса или страны мне видеть не доводилось".

Telegraph: "Сейчас самое время посетить Вильнюс"

"Сейчас самое время посетить Вильнюс – точку G Европы" – писал о в минувшую пятницу солидное британское издание Telegraph, представляя стилизованную карту Вильнюса и рекомендации к выбору места проживания, проведения досуга и т.д. Вчера Вильнюс как направление туризма представляло французское издание Le Figaro.

Оливер: "Реклама уже действует"

Интерес всего мира к Вильнюсу пробудился еще и после того, как рекламу представил американский комик Джон Оливер. В воскресенье на телевидении HBO в передаче Last Week Tonight with John Oliver этой рекламе был посвящен отдельный сюжет. В США эту передачу смотрят миллионы телезрителей, однако она известна и во всем мире. Рекламу Вильнюса Оливер назвал смелой и признал, что если бы не реклама, то Литву в его передаче вероятно не упоминали бы.

Американский портал Quartz в статье "Джон Оливер поясняет гениальность странной рекламы Литвы через "точку G" писал: "Придумать рекламный слоган, который привлекает путешественников, не звучит банально и выделяется настолько, что запоминается, непростая задача даже для самых опытных игроков".

На Google информацию о Вильнюсе ищет в 10 раз больше американцев

Сразу после передачи Оливера Google зафиксировала, что интерес к Вильнюсу среди американцев увеличился больше чем в 10 раз.

Вильнюсскую рекламную кампанию уже оценили профессионалы. Авторитетный рекламный журнал Lürzer's Archive выбрал ее лучшей рекламой недели в мире.