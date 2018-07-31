Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 31 июля возвращается на работу после трехнедельного отпуска.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

В первый рабочий день он встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Позже примет участие в мероприятиях в память о Медининкской трагедии на Антакальнисском кладбище.

Во вторник премьер-министр также посетит Дворец правителей, где состоится праздник, посвященный лучшим выпускникам школ и профтехучилищ.

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Перед отпуском Сквернялис сказал журналистам, что как и каждый год поедет с семьей в Испанию, а часть отпуска проведет в Литве.

Шквал критики вызвало заявление премьер-министра о том, что он отдыхает в Испании, потому что там дешевле, чем в Литве. Обозреватели заявили, что такие заявления не подобающие для премьер-министра.

По словам обозревателей, вместо того, чтобы что-то делать для изменения ситуации, премьер упрекает местных предпринимателей.

Позже Сквернялис прибавил, что он отдыхает в Испании потому, что там лучше климат.

Премьер был в отпуске с 9 июля.

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