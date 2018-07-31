В первый рабочий день он встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Позже примет участие в мероприятиях в память о Медининкской трагедии на Антакальнисском кладбище.
Во вторник премьер-министр также посетит Дворец правителей, где состоится праздник, посвященный лучшим выпускникам школ и профтехучилищ.
Перед отпуском Сквернялис сказал журналистам, что как и каждый год поедет с семьей в Испанию, а часть отпуска проведет в Литве.
Шквал критики вызвало заявление премьер-министра о том, что он отдыхает в Испании, потому что там дешевле, чем в Литве. Обозреватели заявили, что такие заявления не подобающие для премьер-министра.
По словам обозревателей, вместо того, чтобы что-то делать для изменения ситуации, премьер упрекает местных предпринимателей.
Позже Сквернялис прибавил, что он отдыхает в Испании потому, что там лучше климат.
Премьер был в отпуске с 9 июля.
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