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После отмены контроля на границе с Польшей значительно увеличился поток легковых автомобилей в этом направлении.
Lietuvos - Lenkijos pasienis
Lietuvos - Lenkijos pasienis
© Reuters / Scanpix

"Поток увеличился вчера в обеденное время, поток увеличился в разы. Легковушки едут нескончаемым потоком", – сказал 14 июня BNS представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По словам пограничников, количество легковых автомобилей, едущих в обоих направлениях, увеличилось в 10 раз. Мушутис заметил, что никаких инцидентов на границе не было.

Напомним, что граница открыта с 10 ч. 12 июня. Закрыта она была три месяца.

На КПП в Калварии в пятницу встречались премьер-министры обеих стран - Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.

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