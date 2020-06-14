"Поток увеличился вчера в обеденное время, поток увеличился в разы. Легковушки едут нескончаемым потоком", – сказал 14 июня BNS представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По словам пограничников, количество легковых автомобилей, едущих в обоих направлениях, увеличилось в 10 раз. Мушутис заметил, что никаких инцидентов на границе не было.

Напомним, что граница открыта с 10 ч. 12 июня. Закрыта она была три месяца.

На КПП в Калварии в пятницу встречались премьер-министры обеих стран - Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.