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После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто путешествует по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехали 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис.
После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек
© AP / Scanpix

"За сутки в Литву въехали 137 таких граждан Литвы, не считая водителей грузовых автомобилей. Изолироваться им, как вы знаете, не нужно, у каждого из них на границе измерили температуру", - сказал глава Группы по информированию общества о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции во вторник.

Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на таких лиц в соответствии с соглашением правительств двух стран.

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Следующие в Польшу граждане должны иметь при себе трудовой договор, свидетельство о предпринимательской деятельности, справку из учреждения образования Польши об обучении в нем или иной документ, обосновывающий поездку.

С 15 мая будет упрощен въезд также из Латвии и Эстонии, к въезжающим из этих стран тоже не будет применятся требование самоизоляции.

Карантин с некоторыми послаблениями продлен в Литве до 31 мая.

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