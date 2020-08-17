После отдыха в Латвии пара получила странное сообщение

В настоящее время прибывающие в Литву на паромах и самолетах должны заполнять анкеты НЦОЗ, находясь на борту транспортного средства. Специалисты компаний должны собрать анкеты или проверить их заполнение по интернету. Кроме того, усилен контроль на сухопутных границах страны.
Однако у пары, отдыхавшей на прошлой неделе в Латвии, возник вопрос после получения сообщения о необходимости заполнить анкету. Бело указано, что сообщение прислал не НЦОЗ, а Минздрав. Они решили, что это могла быть попытка мошенников получить личные данные, а дозвониться в НЦОЗ у них не получилось, связаться по интернету также не удалось.
"Мне и мужу пришли сообщения с просьбой предъявить персональные данные после возвращения в Литву. В выходные мы побывали в Латвии, мы ездили туда на автомобиле. Нас попросили заполнить анкету, но сообщение прислал не НЦОЗ, а Минздрав. Может, это попытка заполучить персональные данные? Может у вас есть больше информации об этом?", – вопрошала женщина.
Delfi получил такой ответ Минздрава: по действующему с 10 августа порядку, все пассажиры, прибывающие в порт и аэропорты Литвы, обязаны предоставлять свои данные НЦОЗ, за выполнение этого требования отвечают специалисты НЦОЗ, собирающие бумажные анкеты.
"Приезжающие в Литву на автобусах, поездах, автомобилях, мотоциклах и др. также обязаны регистрироваться, заполнив анкеты на сайте НЦОЗ. Эти люди не должны регистрироваться в обязательном порядке, сделать это им рекомендуют", – указал представитель Минздрава Юлианас Галишанскис.
Он указал, что всем приезжающим в Литву рекомендуется или требуется заполнить анкеты, их информируют об этом с помощью смс-сообщения, когда они пересекают границы Литвы.
"Сообщение рассылают операторы мобильной связи по просьбе Группы информирования общества".
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