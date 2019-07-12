На место происшествия выехали журналисты DELFI. У дома исполнителя они увидели необычную картину - во дворе и в доме были сотрудники полиции в штатском, потом приехали два полицейских автомобиля.

Как сам Драгунас в халате, так и его возлюбленная Котрина Козловайте ненадолго выходили из дома во двор. Потом полиция сопроводила исполнителя до автомобиля во дворе, их которого он взял документы.

Полиция наблюдает за входом во двор и журналистов близко не подпускает, ссылаясь на то, что против такого внимания высказался сам Драгунас. DELFI пока удалось выяснить только, что обыск проводят по распоряжению Экономической полиции.

Источники DELFI подтвердили, что обыски проводят в связи с подозрениями по нескольким статьям Уголовного кодекса - возможной растраты имущества, ведения "черной" бухгалтерии, подделки документов или использования фальшивых документов.

По сведениям источников DELFI, обыск в доме Драгунаса проводят в рамках начатого два года назад расследования – исполнителю были предъявлены обвинения в незаконном обогащении, у него нашли и изъяли 90 000 евро.

Это расследование связано с публичным учреждением, которое учредил Драгунас – благотворительный фонд Эгидиюса Драгунаса. Больше 8 лет назад этот фонд был зарегистрирован в Зарасайском районе.

Это уже не первый обыск в рамках данного расследования, который проводит полиция – до этого обыск проводился в коттедже, в котором жил исполнитель.

Разрешение на проведение обыска в доме Драгунаса выдал судья по просьбе прокурора – в документе сказано, что у исполнителя могут быть важные для следствия документы.

После обыска Драгунас вышел из дома, сел в автомобиль своего адвоката и в сопровождении полиции поехал в комиссариат.