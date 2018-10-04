"В этом году не только продолжатся поиски на кладбище Нашлайчю, но у нас есть такие места в Дзукии (исторический регион на юге и юго-востоке Литвы в среднем течении реки Неман - ред.), где будут проводиться археологические исследования, поиск останков в Меркине и Швянтэжерисе", - сказал директор Музея оккупаций и борьбы за свободу Эугениюс Пяйкштянис.
Он выступил на презентации исследований истории А. Раманаускаса-Ванагаса, состоявшейся в среду в Вильнюсе, в библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук.
Останки подвергнутого советскими репрессивными органами жестоким пыткам и убитого партизанского командира А. Раманаускаса-Ванагаса были обнаружены на кладбище Нашлайчю летом этого года.
В субботу состоятся их государственные похороны.
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