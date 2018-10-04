После увенчавшихся успехом поисков останков литовского партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса намечается предпринять поиск мест захоронений и других партизан, а также идентификацию их останков.
Paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
© DELFI / Tomas Vinickas

"В этом году не только продолжатся поиски на кладбище Нашлайчю, но у нас есть такие места в Дзукии (исторический регион на юге и юго-востоке Литвы в среднем течении реки Неман - ред.), где будут проводиться археологические исследования, поиск останков в Меркине и Швянтэжерисе", - сказал директор Музея оккупаций и борьбы за свободу Эугениюс Пяйкштянис.

Статьи по теме:
Лидер литовских партизан Раманаускас-Ванагас застрелен необычным способом  (136)
Найдены останки партизана Альбинаса Иванаускаса  (34)

Он выступил на презентации исследований истории А. Раманаускаса-Ванагаса, состоявшейся в среду в Вильнюсе, в библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук.

Останки подвергнутого советскими репрессивными органами жестоким пыткам и убитого партизанского командира А. Раманаускаса-Ванагаса были обнаружены на кладбище Нашлайчю летом этого года.

В субботу состоятся их государственные похороны.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Раманаускаса-Ванагаса похоронят рядом с президентом Бразаускасом (45)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис создал...

Общество

Откликнитесь! Секретные фотографии ссылки – может вам знакомы дети с фотографии? (3)

Литовский особый архив поделился фотографиями, на...

Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...

В Литве журналисты призывают отменить ограничения на получение данных регистров (2)

Литовские журналисты в четверг обратились к...

Жители обеспокоены: волки устроили пир прямо во дворе усадьбы (1)

Недавно сообщалось, что на территории староства...

В Литве проходит экзамен по Конституции (2)

4 октября в Литве по традиции проходит экзамен по...

TOP новостей

Одно предложение Лукашенко вызвало в Литве беспокойство (174)

Если Литва не хочет сотрудничать с Минском, тогда Минск...

Сюрпризы налоговой реформы: предназначена для одних, а радуются другие (8)

3 октября была представлена заказанная Минфином оценка...

Жительница Вильнюса не могла справиться с лающей собакой - помог дрессировщик (3)

Парламент Литвы предлагает решать вопрос шума,...

Укрзализныця показала поезд четырех столиц

Журналист DELFI испытал "поезд четырех столиц": в Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя (14)

В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в...

Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...