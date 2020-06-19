После новых случаев коронавируса – беспокойство в связи с ситуацией в транспортной компании в Мариямполе

Об этом 19 июня рассказала глава отдела по контролю над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, в Мариямполе коронавирус был выявлен у работника транспортной компании, который никуда из Литвы не уезжал.
"Наблюдается большой поток работников из-за границы – это один из факторов риска, мы пытаемся выявить источник заболевания, контакты", – сказала специалист.
В Вильнюсе растет количество случаев заболевания, связанных с очагом в Сантаришкской клинике – у 4 новых заболевших были вторичные контакты с работниками больницы.
"Это не случаи в эпицентре очага, заражение произошло во время бытового контакта – идет дальнейшее распространение", – сказала Мегелинскене.
Еще один случай заражения - это работник Шешкинской поликлиники в Вильнюсе.
"Этот работник с пациентами не работает. Он работает дистанционно. В поликлинику не ходил", – заметила представитель НЦОЗ.
По ее словам, работник планировал вернуться на работу, поэтому его и проверили на коронавирус.
"Больной указал, что ходил в ТЦ Akropolis, в магазин Lidl, но точные обстоятельства заболевания не ясны, поэтому сегодня проведем дополнительный опрос", – заметила Мегелинскене, акцентировав, что этот человек в поликлинику точно не ходил.
Еще один случай заражения связан с одной компанией, в транспортной компании случай заражения был и в начале недели. Кроме того, заболел еще один работник малого товарищества Remiloga – эпидемиологи еще не выяснили источник заражения первого заболевшего в этом товариществе.
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