После Нового года в Вильнюсе – множество радаров и перемены, которые потребуют терпения

Какие еще новшества ждут водителей в Вильнюсе? Представитель муниципальной компании Susisiekimo paslaugos Алексеюс Апановичюс сказал DELFI, что вооружиться терпением придется водителям, которые ездят через Лепкальнис, где начались работы по переоборудованию перекрестка. Работы будут длиться 1-1,5 года.

На вопрос, что делать, если после нового года на светофорах останутся таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо, Апановичюс сказал, что боятся этого не стоит – все таблички планируют снять до 1 января 2020 года. Правда, по словам специалиста, в некоторых местах, где эти таблички будут сняты, будут формироваться заторы.

"Ликвидация таких табличек сама по себе движение не тормозит, – сказал Апановичюс, прибавив, что на некоторых перекрестках движение замедлится. – Возможно, но мы будем наблюдать за каждым перекрестком, где снимут таблички, и будем оценивать, что делать, для улучшения положения".

Он указал несколько опасных мест в городе, где установят новые радары.

"На проспекте Саванорю происходит немало трагических ДТП, там планируют установку (новых радаров – DELFI), в тех местах, где большие потоки общественного транспорта и личных автомобилей, например, на проспекте Конституциёс. Появятся они и на ул. Гялвону, и на Неменчинском шоссе, поскольку там движение интенсивное", – сказал Апановичюс.

Начальник дорожной полиции Витаутас Грашис сказал в передаче, что больше 30 радаров в городе – это много. "Много, но мы должны говорить о комплексных мерах, – сказал он, прибавив, что радары - самое эффективное средство. – Они мотивируют соблюдать ПДД, скорость".

Кстати, по словам Грашиса, чтобы призвать к порядку нарушителей и обезопасить жителей города, нужен комплекс мер: и хорошее качество дорог, и светофоры и т.п. Даже полицейский контроль необходим.

"И у нас есть радары, мы планируем, что вскоре на дороги в стране выедут 37 мобильных радаров, – сказал Грашис, но не ответил на вопрос, сколько из них установят в Вильнюсе. – Мы не хотим говорит, где они будут установлены, как распределены".

По словам Грашиса, водители уже должны понят, что превышать скорость не стоит. Он заметил, что радары нужны не для того, чтобы собрать больше денег, они нужны, чтобы сделать водителей сознательнее.

Немало страстей разгорелось из-за ликвидации зеленых стрелок, однако Грашис заметил, что никаких поблажек не будет для тех водителей, которые "не знают", "забыли", "не заметили" перемен. "Движение очень интенсивное, поэтому "по памяти" ездить нельзя", – сказал он.

Однако генкомиссар Литвы Ренатас Пожела, отвечая на вопрос о переменах, которые ждут водителей, сказал BNS: "У большинства водителей возникает немало вопросов. Честно говоря, я и сам еще до конца не разобрался, но, конечно, время еще есть".

Он прибавил, что "если нарушение будет допущено по незнанию, то надо искать баланс между вмешательством учреждений правоохраны и обществом".

Пожела упомянул и о возможной толерантности: "В данном случае мы можем говорить о толерантности, но не можем быть толерантны к причинам смерти людей и другого зла".

Грашис в интервью DELFI 11 сказал, что никакой толерантности не может быть. "Наверное, генкомиссар имел в виду что-то другое, – сказал Грашис и назвал 172 человек, погибших в результате ДТП. – Я думаю, что эти изменения не внесли больших перемен в регулирование движения. Если мы знаем ПДД, различаем цвет светофора, если останавливались перед перекрестком, где на светофоре была зеленая стрелка, то после изменений ПДД наше поведение никак не изменится. Просто возможности повернуть не будет, надо руководствоваться ПДД".

Апонавичюс сказал, что муниципалитет планирует снять все таблички с зелеными стрелками до 1 января.