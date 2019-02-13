В среду днем в Литве ожидается настоящая борьба между зимой и весной. После ночного мороза с самого утра на западе начнется потепление, ожидаются осадки. Снег, снег с дождем быстро распространится на всю территорию, позже его сменит дождь.
Šlapdriba
© DELFI / Tomas Vinickas

Более обильный снег выпадет на востоке страны, там будет и прохладнее, чем на западе, только к вечеру температура поднимется до 0. На западе во второй половине дня осадки понемногу прекратятся, облака поднимутся выше, к вечеру в Жемайтии ожидаются прояснения. Температура на западе поднимется до 3-5 градусов тепла.

После полудня усилится северо-западный ветер.

В Вильнюсе снег пойдет еще в первой половине дня, обильные осадки ожидаются с полудня и во второй половине дня, вечером снег перейдет в мокрый снег, а затем в дождь.

Температура большую часть дня будет около 1 градуса мороза, только вечером, когда подует северо-западный ветер, будет 1-2 градуса тепла.

В Каунасе снег пойдет с утра, после обеда ожидается мокрый снег, который сменится дождем, затем осадки прекратятся. Температура с полудня будет выше 0, а вечером 4 градуса тепла.

В Клайпеде дождь сменит снег уже с утра. Во второй половине дня облака рассеются. Температура утром будет 1 градус тепла, а к вечеру поднимется до 5 градусов тепла. Сильный ветер с порывами до 15-18 м/с будет дуть в первой половине дня.

В субботу, 16 февраля, надеются, что можно будет ощутить дыхание весны. Прогнозируют солнечную погоду, воздух прогреется до 5-10 градусов. Об этом LRT сказала синоптик Алва Нагелите.

В четверг осадков не прогнозируют, только ночью на востоке возможен мокрый снег. Будет облачно, больше прояснений прогнозируют на севере страны. Ночью и утром местами туман, кое-где возможен гололед. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1–5 градусов тепла.

В пятницу будет пасмурно. Во многих районах туман. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью чуть ниже нуля, днем 3-6 градусов тепла.

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