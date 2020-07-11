После ночного ливня установится более сухая погода

Атмосферное давление поднимется, будет больше прояснений. Днем будет немного ниже 20 градусов, только местами в Дзукии будет до 21. В первой половине дня будет дуть сильный западный ветер, его порывы составят от 9 до 14 м/с, на взморье и в северных районах - 15-18 м/с. Во второй половине дня ветер понемногу успокоится.

В Вильнюсе будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Утром будет ветрено, после обеда ветер успокоится. Температура воздуха будет всего 18-20 градусов.

В Каунасе без осадков, температура и другие погодные условия будут как в столице.

В Клайпеде и на взморье будет достаточно солнечно, однако из-за сильного ветра температура составит всего 18 градусов тепла.

В воскресенье ночью на юго-востоке прогнозируют осадки, днем небольшие дожди возможны в разных районах Литвы. Ночью будет 8-13 градусов тепла. Днем будет 17-22 градусов тепла.