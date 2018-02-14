Директор администрации Купишкского района Марюс Милашаускас подтвердил DELFI, что с 1 февраля Панка стал координатором межведомственного сотрудничества.

Панка сказал, что принял такое решение по нескольким причинам. Во-первых, эта работа полезная – приходится решать вопросы семей, проблемы детей, во-вторых, – своим примером он хотел показать, что можно жить и в провинции.

По его словам, уехать из Вильнюса было несложно.

"Мы часто говорим, что люди уезжают, уезжают молодые семьи. Вот я своим примером решил показать, что можно уехать не в Англию, Ирландию, Германию, не из провинции в большой город, а наоборот. В провинции не хватает активных людей, семей с маленькими детьми. Возможно, патриотически настроенные люди последуют моему примеру", – сказал он.

Правда, две недели Панка живет в Купишкисе один. Он надеется, что если все будет хорошо, семья переедет сюда летом. Пока они встречаются только по выходным.

"Надо и жене найти работу, а детям лучше переходить в новый детский сад и школу с сентября, не в середине года", – сказал он.

На вопрос, какая она - жизнь в Купишкисе, Панка сказал, что его ничто не удивило. Люди доброжелательные, деятельные, активные.

До этого Панка работал в сети Lidl, позже в "Содре" – старшим специалистом отдела регистра.

"Я думаю, человек себя может найти в любой работе, он может быть полезен не только обществу, но и доставлять радость самому себе. Работа в Lidl или с автоматами по приему тары – тяжелая физически. Поскольку у меня есть степень магистра, дипломы историка, социолога, я думаю, когда я носил ящики с бананами, я не использовал свои возможности в полной мере. Я шутил, говоря, что это как спортклуб, только с той разницей, что платили мне, а не я.

Работа в "Содре" была ответственной (...), но я народник, я больше вижу себя в общении с людьми (...)", – рассказал собеседник.

Между тем Малишаускас сказал, что конкурс на эту должность организовывали трижды. Первые два раза не было кандидатов, а на третий отозвали четверо, двое из них приехали и победил Панка.

Малишаускас заметил, что найти квалифицированного работника в Купишкисе сложно. К примеру, больше полугода ищут заведующего отделом инфраструктуры.

"Даже на конкурс, в котором участвовал Панка, заявки подавали люди из Паневежиса, Утены, Рокишкиса и Вильнюса", – рассказал он.