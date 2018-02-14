Директор администрации Купишкского района Марюс Милашаускас подтвердил DELFI, что с 1 февраля Панка стал координатором межведомственного сотрудничества.
Панка сказал, что принял такое решение по нескольким причинам. Во-первых, эта работа полезная – приходится решать вопросы семей, проблемы детей, во-вторых, – своим примером он хотел показать, что можно жить и в провинции.
По его словам, уехать из Вильнюса было несложно.
"Мы часто говорим, что люди уезжают, уезжают молодые семьи. Вот я своим примером решил показать, что можно уехать не в Англию, Ирландию, Германию, не из провинции в большой город, а наоборот. В провинции не хватает активных людей, семей с маленькими детьми. Возможно, патриотически настроенные люди последуют моему примеру", – сказал он.
Правда, две недели Панка живет в Купишкисе один. Он надеется, что если все будет хорошо, семья переедет сюда летом. Пока они встречаются только по выходным.
"Надо и жене найти работу, а детям лучше переходить в новый детский сад и школу с сентября, не в середине года", – сказал он.
На вопрос, какая она - жизнь в Купишкисе, Панка сказал, что его ничто не удивило. Люди доброжелательные, деятельные, активные.
До этого Панка работал в сети Lidl, позже в "Содре" – старшим специалистом отдела регистра.
"Я думаю, человек себя может найти в любой работе, он может быть полезен не только обществу, но и доставлять радость самому себе. Работа в Lidl или с автоматами по приему тары – тяжелая физически. Поскольку у меня есть степень магистра, дипломы историка, социолога, я думаю, когда я носил ящики с бананами, я не использовал свои возможности в полной мере. Я шутил, говоря, что это как спортклуб, только с той разницей, что платили мне, а не я.
Работа в "Содре" была ответственной (...), но я народник, я больше вижу себя в общении с людьми (...)", – рассказал собеседник.
Между тем Малишаускас сказал, что конкурс на эту должность организовывали трижды. Первые два раза не было кандидатов, а на третий отозвали четверо, двое из них приехали и победил Панка.
Малишаускас заметил, что найти квалифицированного работника в Купишкисе сложно. К примеру, больше полугода ищут заведующего отделом инфраструктуры.
"Даже на конкурс, в котором участвовал Панка, заявки подавали люди из Паневежиса, Утены, Рокишкиса и Вильнюса", – рассказал он.
Суд: Забулёнис был незаконно уволен из Дирекции автодорог (1)
Бывший заместитель главы Литовской дирекции...
Вильнюсские школьники в прямом эфире пообщались с астронавтом в космосе (1)
Ученики Вильнюсской гимназии и прогимназии им. Йонаса...
День Св. Валентина: геи "поженились" у здания правительства Литвы (16)
14 февраля у здания правительства состоялась...
В Литве за подстрекательство к войне и ненависти на год отключили "РТР - Планету" (61)
В среду Литовская комиссия по радио и телевидению...
Эпидемия гриппа в Литве поражает своими масштабами: врачи меняют тактику (6)
В этом году в Литве болели уже больше 0,5 млн. работающих...
TOP новостей
В Литве за подстрекательство к войне и ненависти на год отключили "РТР - Планету" (61)
В среду Литовская комиссия по радио и телевидению...
Эпидемия гриппа в Литве поражает своими масштабами: врачи меняют тактику (6)
В этом году в Литве болели уже больше 0,5 млн. работающих...
День Св. Валентина: геи "поженились" у здания правительства Литвы (16)
14 февраля у здания правительства состоялась...
Масштабы этой проблемы в Литве огромные: решат судьбу должников (23)
С целью снижения нищеты и социального разобщения...