ДТП произошло в Вильнюсе на ул. С.Баторо, на пешеходном переходе, автомобиль сбил 21-летнюю девушку. Ехавший по первой полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, а ехавший по второй полосе водитель BMW не остановился и зацепил девушку. Сообщение о ДТП поступило в 14.19 ч. Девушка, 1995 г.р., была доставлена в больницу. Водитель BMW был трезвым.

Директор Вильнюсского центра безопасного города saugaus Дарюс Лесицкас заметил, что многие водители думают только о себе, забывая об окружающих. Это и становится причиной ДТП.

"Пока не начнем смотреть, как ездят вокруг нас, вероятность ДТП будет высокой. Удивляет, что в данном случае водители не знают элементарных правил – если у перекрестка остановился один водитель, остановиться обязан и другой. Он этого не видел, был чем-то занят и показал, что не уважает других участников движения", – сказал Лесицкас.

Он уверен: пока водители не начнут уважительно относиться друг к другу, число ДТП не начнет сокращаться. Но в данной ситуации Лесицкас видит и вину пешехода.

"Пешеходы сейчас расслабились, сидят в телефонах. Это настоящая беда XXI в. Они ничего не видят вокруг и думают, что пешеходный переход их от всего защитит. Человек не бережет себя. Такие ДТП происходят потому, что мы не видим друг друга, ездим и ходим так, будто все должны уступить нам дорогу", – считает Лесицкас.

По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в 2016 г. на дорогах из погибших пешеходы составили 37%. В прошлом году было зафиксировано 1021 ДТП с участием пешеходов, 69 из них погибли, а 1024 – пострадали.

По данным ЛДАД больше всего пешеходов на дорогах пострадало в декабре. ЛДАД напоминает, что в темное время суток в плохо освещенных местах пешеходы должны носить отражатели.