ДТП произошло в Вильнюсе на ул. С.Баторо, на пешеходном переходе, автомобиль сбил 21-летнюю девушку. Ехавший по первой полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, а ехавший по второй полосе водитель BMW не остановился и зацепил девушку. Сообщение о ДТП поступило в 14.19 ч. Девушка, 1995 г.р., была доставлена в больницу. Водитель BMW был трезвым.
Директор Вильнюсского центра безопасного города saugaus Дарюс Лесицкас заметил, что многие водители думают только о себе, забывая об окружающих. Это и становится причиной ДТП.
"Пока не начнем смотреть, как ездят вокруг нас, вероятность ДТП будет высокой. Удивляет, что в данном случае водители не знают элементарных правил – если у перекрестка остановился один водитель, остановиться обязан и другой. Он этого не видел, был чем-то занят и показал, что не уважает других участников движения", – сказал Лесицкас.
Он уверен: пока водители не начнут уважительно относиться друг к другу, число ДТП не начнет сокращаться. Но в данной ситуации Лесицкас видит и вину пешехода.
"Пешеходы сейчас расслабились, сидят в телефонах. Это настоящая беда XXI в. Они ничего не видят вокруг и думают, что пешеходный переход их от всего защитит. Человек не бережет себя. Такие ДТП происходят потому, что мы не видим друг друга, ездим и ходим так, будто все должны уступить нам дорогу", – считает Лесицкас.
По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в 2016 г. на дорогах из погибших пешеходы составили 37%. В прошлом году было зафиксировано 1021 ДТП с участием пешеходов, 69 из них погибли, а 1024 – пострадали.
По данным ЛДАД больше всего пешеходов на дорогах пострадало в декабре. ЛДАД напоминает, что в темное время суток в плохо освещенных местах пешеходы должны носить отражатели.
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (2)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
После несчастья предупреждают пешеходов: наступило опасное время (1)
Из года в год наблюдается неизменная тенденция – чаще...
Министество высказалось жестче: ученые из Литвы не должны участвовать в консультациях по БелАЭС (14)
Министерство образования и науки, которое в...
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (111)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
TOP новостей
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (111)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
Карбаускис: я вижу сценарий, представленный на DELFI (30)
Надо ясно сказать о том, что цель публикаций этого дня -...
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (2)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
Спикер Cейма Польши обратился к литовским парламентариям с просьбой поддержать проект по букве w
Находящийся с визитом в Вильнюсе маршалка Cейма Польши...
Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (52)
Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...