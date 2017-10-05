После неприятной погоды в четверг с пятницы ожидается небольшое улучшение

В четверг ожидается порывистый ветер, особенно сильный ветер прогнозируют на взморье. Днем местами из-за облаков будет выглядывать солнце, но во многих районах ожидаются дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, температура 8 градусов тепла. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 11–12 градусов. В Шяуляй ночью дождь, 7 градусов. Днем возможны прояснения, температура 10 градусов тепла. На взморье ветер и осадки, особенно в ночные часы. Ночью 10, дне дождь и до 12–13 градусов тепла.
В пятницу влияние циклона отступит, чаще будет светить солнце. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, часто из-за облаков будет выглядывать солнце, возможен небольшой дождь. Ночью будет 6, дне около 12 градусов тепла. В Шяуляй облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6, дне 12–13 градусов тепла. На взморье облачно, небольшой дождь. Сильный дождь пройдет ночью. Ожидается порывистый ветер. Ночью будет 10, днем 13 градусов тепла.
В субботу без особых перемен: ночь будет ясной и прохладной, днем облачно, небольшой дождь, на западе осадки будут сильнее. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура 6 градусов тепла. Дне увеличится облачность, пойдет дождь. Воздух прогреется до 12 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура составит 6 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 9–10 градусов тепла. На взморье температура 11–12 градусов. Порывистый ветер и дождь.
В воскресенье похолодает, увеличится облачность, пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, пройдет дождь. Ночью и днем будет 7–9 градусов. В Шяуляй обильные осадки ожидаются ночью, будет 7 градусов. Дне облака рассеются, будет 9 градусов тепла. На взморье ночью дождь, температура 9 градусов. Днем облачность снизится будет до 12 градусов тепла.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается переменная облачность, порывистый ветер. Ночи будут холодными, дне часто будут идти дожди.
В суде опровергают версию Комскиса: собаку он застрелил намеренно
Брат представителя "Порядка и справедливости" Кястаса...
Военной бригаде Литвы, Польши и Украины присвоено имя Острожского (5)
Министры обороны Литвы , Польши и Украины в четверг...
The Wall Street Journal: Россия атакует смартфоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше (39)
"По словам представителей западных вооруженных сил,...
Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (79)
После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...
После неприятной погоды в четверг с пятницы ожидается небольшое улучшение
В Литве погода ухудшилась из-за циклона. Дует сильный...
TOP новостей
Василяускас: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (17)
"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...
Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат
В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...
Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (79)
После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...
В Литве не хватает работников, выручают приезжие (33)
Сообщение Департамента миграции о том, что департамент...
Литва обратилась в ЕК за финансовой помощью земледельцам (3)
Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию (ЕК) с...