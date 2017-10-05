После неприятной погоды в четверг с пятницы ожидается небольшое улучшение

В четверг ожидается порывистый ветер, особенно сильный ветер прогнозируют на взморье. Днем местами из-за облаков будет выглядывать солнце, но во многих районах ожидаются дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, температура 8 градусов тепла. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 11–12 градусов. В Шяуляй ночью дождь, 7 градусов. Днем возможны прояснения, температура 10 градусов тепла. На взморье ветер и осадки, особенно в ночные часы. Ночью 10, дне дождь и до 12–13 градусов тепла.

В пятницу влияние циклона отступит, чаще будет светить солнце. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, часто из-за облаков будет выглядывать солнце, возможен небольшой дождь. Ночью будет 6, дне около 12 градусов тепла. В Шяуляй облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6, дне 12–13 градусов тепла. На взморье облачно, небольшой дождь. Сильный дождь пройдет ночью. Ожидается порывистый ветер. Ночью будет 10, днем 13 градусов тепла.

В субботу без особых перемен: ночь будет ясной и прохладной, днем облачно, небольшой дождь, на западе осадки будут сильнее. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура 6 градусов тепла. Дне увеличится облачность, пойдет дождь. Воздух прогреется до 12 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура составит 6 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 9–10 градусов тепла. На взморье температура 11–12 градусов. Порывистый ветер и дождь.

В воскресенье похолодает, увеличится облачность, пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, пройдет дождь. Ночью и днем будет 7–9 градусов. В Шяуляй обильные осадки ожидаются ночью, будет 7 градусов. Дне облака рассеются, будет 9 градусов тепла. На взморье ночью дождь, температура 9 градусов. Днем облачность снизится будет до 12 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается переменная облачность, порывистый ветер. Ночи будут холодными, дне часто будут идти дожди.