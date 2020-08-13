После небольшой передышки в Литву возвращается жаркая погода

Утром в Литве было 8–13, на косе 14–16 градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность, осадки прогнозируют лишь местами на севере страны. Незначительно усилится ветер. После обеда во многих районах будет 20–24, местами 25 градусов тепла.

В пятницу сильных осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут лишь местами. будет дуть слабый ветер. Утром ожидается 10–15, на Куршской косе около 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. По-летнему тепло будет и в выходные дни. Будет сухо и без осадков.