В субботу сформируется небольшой антициклон, который вернет сухую и солнечную погоду. Днем ожидается переменная облачность, особенно солнечно будет моря. Осадков не ожидается.

Воздух прогреется до 21–26 градусов, на юге может быть немного теплее.

В воскресенье погоду обусловит зона высокого давления. Ночь будет ясной, температура опустится до 10–15 градусов, на Куршской косе ночью 16–18 градусов тепла.

Днем будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до 25–28, а местами до 30 градусов.

В понедельник также прогнозируют теплую и сухую погоду, только на запад днем придет холодный атмосферный фронт с дождем и грозой.

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