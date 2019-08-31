Воздух прогреется до 21–26 градусов, на юге может быть немного теплее.

В воскресенье погоду обусловит зона высокого давления. Ночь будет ясной, температура опустится до 10–15 градусов, на Куршской косе ночью 16–18 градусов тепла.

Днем будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до 25–28, а местами до 30 градусов.

В понедельник также прогнозируют теплую и сухую погоду, только на запад днем придет холодный атмосферный фронт с дождем и грозой.