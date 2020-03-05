После насмешки над пострадавшей в сети – полиция приняла неожиданное решение

В четверг Вильнюсская полиция сообщила, что Комиссия по служебной этике единогласно признала, что полицейский нарушил кодекс служебной этики.

"С учетом предложения комиссии, глава Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа назначил патрульному за нарушение кодекса этики предупреждение", – сказано в сообщении.

Скандал в связи с поведением стража порядка возник, когда он в феврале на своей странице в социальной сети охарактеризовал информацию об изнасилованной девушке словами: "Меньше надо пить и выделываться, и тогда ничего не случится".