После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи

По ее словам, пострадали трое работников Iki. Одну женщину выписали из больницы, она проходит амбулаторное лечение, еще двое остались в больнице под присмотром врачей.

"Нас потрясло покушение на безопасность наших работников. Представители компании ездили в больницу, постоянно интересуются состоянием пострадавших. Мы готовы оказать им необходимую помощь, заботу и поддержку", – сказала Чайкаускайте.

На вопрос, значит ли это, что они получат дополнительные выходные и выплаты, она сказала, что этот вопрос будет решаться.

"Точное решение о выплатах и выходных пока не принято, все будет зависеть от ситуации. У нас во всех случаях это бывает, это естественно", – сказала она.

По ее словам, вчера вечером в магазине на ул. Йонажолю работали около 20 человек, им предложат помощь психолога.

"Когда на работу вернется эта смена, ей предложат помощь психолога. Это нормально", – подтвердила она.

Представитель сети Iki сказала, что состояние здоровья пострадавших он комментировать не может, но знает, что оно стабильное.

"Мы их навестили не один раз, их состояние стабильное. По крайней мере те, с которыми мы говорили, не напуганы. Они относятся к ситуации оптимистично. Они не паникуют, все реагируют адекватно", – сказала Чайкаускайте.

Специалист заметила, что компания подписала договор с охранными компаниями, обеспечивающими безопасность в магазинах. Количество охранников зависит от размера магазина.

"В тех магазинах, где нарушения фиксируются чаще, применяются дополнительные меры защиты", – сказала она.

Как она заметила, все материалы, касающиеся вчерашнего инцидента, были переданы в полицию.

14 апреля, в 21.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Йонажолю мужчина, личность которого не установлена, пытался ограбить магазин.

Работники магазина рассказали, что в конце рабочего дня одна из продавщиц пошла в служебное помещение. За ней последовал неизвестный мужчина, который взял бутылку и стал выливать из нее жидкость. Подозревают, что это был бензин. Возможно, он хотел устроить пожар. Женщина стала звать на помощь, тогда мужчина вытащил нож и стал ей угрожать. На помощь ей пришли охранники и другие работники магазина, они задержали мужчину.