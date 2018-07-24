Организаторы просят у мэрии разрешение на проведение мероприятия с участием до 1000 человек, решение администрация мэрии должна принять 25 июля, сказала BNS представитель мэрии Неринга Колкайте. По ее словам в митинге примут участие и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Организаторы акции протеста сказали, что полиция избегает расследования случаев проявления межнациональной розни. По их словам, такая инициатива появилась после нападения на гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса в Вильнюсе. Молодой человек рассказал, что на него напали двое молодых людей, которые ударили его со словами "Литва для литовцев". Иностранец сказал, что полиция отказалась начинать расследование.
Полиция в свою очередь после этого нападения заявила, что нет юридических оснований, чтобы начинать расследование, пока нет заявления пострадавшего. На молодого человека напали 19 июля на ул. П.Вилейшиса.
Однако 24 июля полиция сообщила, что расследование было начато. Подозреваемые пока не установлены.
"На основе полученных записей, обстоятельств происшествия мы выяснили, что есть основания для того, чтобы начать расследование по факту нарушения общественного порядка", – сказал представитель полиции Паулюс Радвилавичюс, указав, что заявление пострадавший написал еще 19 июля. Но заявление было написано по-английски, поэтому его сначала перевели на литовский.
Акцию протеста в Вильнюсе организует Литовская либеральная молодежь.
С завтрашнего дня ваш телефон может не работать (3)
С завтрашнего дня некоторые телефоны в Литве и за...
Отменен рейс Ryanair из Каунаса в Аликанте в среду
В связи с тем, что часть сотрудников ирландской...
Пожары в Греции вносят коррективы в отпускные планы туристов из Литвы (2)
Лесные пожары в Греции вносят коррективы в планы...
После нападения на иностранца в Вильнюсе проведут митинг полиция начала расследование (10)
26 июля на Лукишкской площади планируется акция...
"Ваши данные могли исчезнуть": из-за неполадок система Налоговой инспекции была временно недоступна (5)
Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...
TOP новостей
Мэр Клайпеды собрал подписи членов горсовета за начало импичмента Титову (94)
Мэр литовской Клайпеды Витаутас Грубляускас во...
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (22)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
С литовского рынка отзывают еще один лекарственный препарат
23 июля Государственная служба контроля за лекарствами...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше Реакция ИАПЛ: Не нужно силой делать то, чего не нужно (110)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
С завтрашнего дня ваш телефон может не работать (3)
С завтрашнего дня некоторые телефоны в Литве и за...