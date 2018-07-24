Организаторы просят у мэрии разрешение на проведение мероприятия с участием до 1000 человек, решение администрация мэрии должна принять 25 июля, сказала BNS представитель мэрии Неринга Колкайте. По ее словам в митинге примут участие и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

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Организаторы акции протеста сказали, что полиция избегает расследования случаев проявления межнациональной розни. По их словам, такая инициатива появилась после нападения на гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса в Вильнюсе. Молодой человек рассказал, что на него напали двое молодых людей, которые ударили его со словами "Литва для литовцев". Иностранец сказал, что полиция отказалась начинать расследование.

Полиция в свою очередь после этого нападения заявила, что нет юридических оснований, чтобы начинать расследование, пока нет заявления пострадавшего. На молодого человека напали 19 июля на ул. П.Вилейшиса.

Однако 24 июля полиция сообщила, что расследование было начато. Подозреваемые пока не установлены.

"На основе полученных записей, обстоятельств происшествия мы выяснили, что есть основания для того, чтобы начать расследование по факту нарушения общественного порядка", – сказал представитель полиции Паулюс Радвилавичюс, указав, что заявление пострадавший написал еще 19 июля. Но заявление было написано по-английски, поэтому его сначала перевели на литовский.

Акцию протеста в Вильнюсе организует Литовская либеральная молодежь.