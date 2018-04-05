Однако если правительство осуществит свои планы, нужно проделать много работы, пересмотреть все законы и размеры, а также обеспечить честный пересчет зарплат на рабочих местах, чтобы работники не пострадали, сказал экономист Гитанас Науседа.

Правительство в этом году планирует объединение налогов, которые платит работодатель и работник - это предусмотрено приоритетами деятельности на 2018 г. Указывается, что таким образом облегчат и упростят порядок и налоговую систему. Это подтвердил и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

К примеру, если человек "на бумаге" получает 1000 евро, "на руки" - 772 евро, то полная зарплата со всеми налогами 1312 евро.

По словам специалистов, это повлияет на многие сферы.

Статистику зарплат используют правительство, министерства, другие госведомства, банки, подчеркнула представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Как отметила Столите, зарплата "брутто" также используется для сравнения с другими странами ЕС. Их использует и Еврокомиссия, международные организации.

Экономист банка SEB Науседа сказал, что недавно такой шаг сделала Румыния, и это статистически вывело ее на более высокое место, чем Литва - по данным минимальной зарплаты Литва уже опустилась ниже Румынии.