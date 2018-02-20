Несмотря на то, что во вторник еще будет стоять приятная зимняя погода, в ночь на пятницу ожидается сильный мороз, рассказал LRT синоптик Витаутас Сакалаускас. Врачи рекомендуют в такую погоду как можно меньше находиться на улице.
© Shutterstock

Во вторник в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Местами возможен гололед. Температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на севере местами до 4–5 градусов мороза.

В среду ночью во многих районах температура опустится до 4–9, на севере – до 12 градусов мороза. Днем будет 1–5 градусов. От сильного мороза защитят облака и осадки. Днем будет идти небольшой снег.

Статьи по теме:
Погода: стужа придет в Литву надолго  (1)
В Литву возвращаются морозы: местами до -20  (6)

В четверг ночью будет до 10–15, на севере до 18 градусов ниже нуля, днем 5–10 градусов мороза.

В пятницу будет еще холоднее. Ночью ожидается 15–20, местами до 24 градусов мороза. Днем также будет холодно – 7–12 градусов ниже нуля.

Холодно будет также в субботу и воскресенье.

Замдиректора Вильнюсской станции скорой помощи Ванда Пумпутене сказала BNS, что во избежание переохлаждения и обмораживания конечностей в такую погоду нужно как можно меньше времени проводить на улице. По ее словам, такие морозы особенно опасны для детей и пожилых людей.

"Нужна калорийная пища, хороший завтрак перед выходом из дома, обязательно головной убор, ботинки не должны быть тесными", – сказала врач.

"На теле должна быть одежда из натуральных материалов, шерсти или хлопка. Ни в коем случае не синтетика, поскольку в ней накапливается влага, так выходит тепло", – прибавила она.

Пумпутене также призвала не выходить на улицу, если вы выпили алкоголь, поскольку нетрезвые люди не чувствуют холода.

"Алкоголь расширяет сосуды, увеличивается теплоотдача. Если человек упадет на снег и останется лежать на нем, тело быстро переохладится", – сказала врач.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Facebook в Литве поможет искать пропавших детей (1)

С середины марта в Литве в социальной сети Facebook...

Из-за проблем с выдачей вида на жительство Департамент миграции Литвы введет интернет-регистрацию

Проблемы с выдачей иностранцам виз и вида на...

Грибной сезон продолжается и зимой

С приходом зимы некоторые осенние развлечения,...

В счетах за коммунальные услуги появится еще одна строка (5)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (164)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

TOP новостей

Самые дешевые квартиры в Литве – за минимальную зарплату (21)

На сайте объявлений можно найти предложение купить...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (164)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

После мягкой зимней погоды – 24-градусный мороз  в такой мороз врачи рекомендуют не выходить на улицу (2)

Несмотря на то, что во вторник еще будет стоять приятная...

Эффект минимальных взносов в "Содру": увеличатся цены на некоторые услуги (11)

Как и предупреждали некоторые работодатели, „введение...

В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров (13)

Большую часть туров в последнее время литовские...