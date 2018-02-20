Во вторник в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Местами возможен гололед. Температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на севере местами до 4–5 градусов мороза.
В среду ночью во многих районах температура опустится до 4–9, на севере – до 12 градусов мороза. Днем будет 1–5 градусов. От сильного мороза защитят облака и осадки. Днем будет идти небольшой снег.
В четверг ночью будет до 10–15, на севере до 18 градусов ниже нуля, днем 5–10 градусов мороза.
В пятницу будет еще холоднее. Ночью ожидается 15–20, местами до 24 градусов мороза. Днем также будет холодно – 7–12 градусов ниже нуля.
Холодно будет также в субботу и воскресенье.
Замдиректора Вильнюсской станции скорой помощи Ванда Пумпутене сказала BNS, что во избежание переохлаждения и обмораживания конечностей в такую погоду нужно как можно меньше времени проводить на улице. По ее словам, такие морозы особенно опасны для детей и пожилых людей.
"Нужна калорийная пища, хороший завтрак перед выходом из дома, обязательно головной убор, ботинки не должны быть тесными", – сказала врач.
"На теле должна быть одежда из натуральных материалов, шерсти или хлопка. Ни в коем случае не синтетика, поскольку в ней накапливается влага, так выходит тепло", – прибавила она.
Пумпутене также призвала не выходить на улицу, если вы выпили алкоголь, поскольку нетрезвые люди не чувствуют холода.
"Алкоголь расширяет сосуды, увеличивается теплоотдача. Если человек упадет на снег и останется лежать на нем, тело быстро переохладится", – сказала врач.
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