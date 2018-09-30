После мрачных выходных вернется теплая погода

В воскресенье ночью ожидаются заморозки, в других районах всего несколько градусов, только на взморье будет теплее. В воскресенье в северной части страны возможен дождь, усилится ветер. На взморье ветер усилится до 18 м/с. Днем температура поднимется с 12 до 16 градусов тепла.

В ночь на понедельник будет холодно – всего 1–6 градусов, во многих районах ожидаются заморозки. Зато днем будет тепло, облака рассеются, будет солнечно. Ветер успокоится. Воздух прогреется до 13–17 градусов.