После мрачных выходных вернется теплая погода

В воскресенье ночью ожидаются заморозки, в других районах всего несколько градусов, только на взморье будет теплее. В воскресенье в северной части страны возможен дождь, усилится ветер. На взморье ветер усилится до 18 м/с. Днем температура поднимется с 12 до 16 градусов тепла.
В ночь на понедельник будет холодно – всего 1–6 градусов, во многих районах ожидаются заморозки. Зато днем будет тепло, облака рассеются, будет солнечно. Ветер успокоится. Воздух прогреется до 13–17 градусов.
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