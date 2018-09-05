

В этом году ливни нанесли значительный ущерб в Каунасе во второй раз - в августе ливни также нанесли ущерб в размере трети миллиона евро (большая часть в Каунасском районе).

"Последствия вчерашнего ливня - затопленное имущество, есть жилье, которое затопило. Пока самый большой ущерб - почти 5000 евро - затоплены комнаты в доме. Есть сообщения о затонувших в гаражах машинах - в таких случаях ущерб погашает страхование Kasko. Молния ударила в солнечную батарею на крыше", - рассказал о нанесенном ущербе представитель Lietuvos draudimаs Артурас Юодейкис.

Он прибавил, что много машин затопило прямо на улицах города.

Кроме того, стали звонить люди, у которых из-за удара молнии вышла из строя и не работает различная техника - компьютеры, телевизоры, другие электроприборы. Всего ливень нанес ущерб 350-450 клиентам, на возмещение ущерба потребуется около 300 000 евро.