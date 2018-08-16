В различных группах социальной сети Facebook пользователи шутят: "Сегодня вместо дождя выпали регистрационные номера автомобилей".
Некоторым водителям повезло и они нашли свои номера.
Тем, чьи номера не были найдены, придется обращаться в Regitrа. Если утерян один номер, то водителю выдадут дубликат (его можно получить только один раз).
Водители, приходящие в Regitrа за номерами должны предъявить идентификационную карту или паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и сохранившийся номер. Стоимость одного номера – 3,60 евро.
Если утеряны оба номера, придется перерегистрировать автомобиль, выдадут новые номера. Стоимость комплекта – 7,20 евро.
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков
В середине сентября жители Литву снова приглашаются...
После ливня в Каунасе – на дорогах множество автомобильных номеров
14 августа в Каунасе прошел сильный ливень, дождевая...
TOP новостей
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (45)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом
Представители клайпедского бизнеса 16 августа...