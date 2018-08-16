14 августа в Каунасе прошел сильный ливень, дождевая вода затопила и дороги, и транспортные средства, торговые центры, ветер валил деревья, после того как спал уровень воды, на дорогах появились регистрационные номера автомобилей, пишет Kas vyksta Kaune.
© DELFI / Domantas Pipas

В различных группах социальной сети Facebook пользователи шутят: "Сегодня вместо дождя выпали регистрационные номера автомобилей".

Некоторым водителям повезло и они нашли свои номера.

Тем, чьи номера не были найдены, придется обращаться в Regitrа. Если утерян один номер, то водителю выдадут дубликат (его можно получить только один раз).

Водители, приходящие в Regitrа за номерами должны предъявить идентификационную карту или паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и сохранившийся номер. Стоимость одного номера – 3,60 евро.

Если утеряны оба номера, придется перерегистрировать автомобиль, выдадут новые номера. Стоимость комплекта – 7,20 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой

Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...

Умер многолетний лидер белорусов Литвы (1)

15 августа на 91 году жизни ушёл из жизни белорусский...

В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков

В середине сентября жители Литву снова приглашаются...

После ливня в Каунасе – на дорогах множество автомобильных номеров

14 августа в Каунасе прошел сильный ливень, дождевая...

Погода: приближается новая волна тепла

16 августа и ночью и днем во многих районах, в основном в...

TOP новостей

Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (45)

То, что цены на товары в Литве и других странах...

Вильнюсский привокзальный район изменит свой облик

Вильнюсская мэрия начала процедуру подготовки...

Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой

Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...

Погода: приближается новая волна тепла

16 августа и ночью и днем во многих районах, в основном в...

Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом

Представители клайпедского бизнеса 16 августа...