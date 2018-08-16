После ливня в Каунасе – на дорогах множество автомобильных номеров

В различных группах социальной сети Facebook пользователи шутят: "Сегодня вместо дождя выпали регистрационные номера автомобилей".

Некоторым водителям повезло и они нашли свои номера.

Тем, чьи номера не были найдены, придется обращаться в Regitrа. Если утерян один номер, то водителю выдадут дубликат (его можно получить только один раз).

Водители, приходящие в Regitrа за номерами должны предъявить идентификационную карту или паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и сохранившийся номер. Стоимость одного номера – 3,60 евро.

Если утеряны оба номера, придется перерегистрировать автомобиль, выдадут новые номера. Стоимость комплекта – 7,20 евро.