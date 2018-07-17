Несмотря на дождливую погоду, состояние горы Гедиминаса остается стабильным, однако остается актуальной опасность оползней в некоторых местах горы, за ними ведется тщательное наблюдение, сказал вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Пока все дренажные системы работают на сто процентов, конечно, есть опасные участки, но за ними ведется наблюдение, эти меры приспособлены и уже работают. Никакой катастрофы нет", – сказал BNS Аугустинавичюс.

По его словам, самые опасные участки остаются на восточном и юго-восточном склонах, включая юго-восточную часть оборонительной стены, но эта опасность, по сравнению с прошлым годом, по словам вице-министра, невелика.

Статьи по теме:
Состояние горы Гедиминаса остается критическим  (60)
Не нанесут ли горе Гедиминаса вред новогодние фейерверки  (31)

Аугустинавичюс сказал, что аварийное состояние самых опасных участков должны ликвидировать осенью этого года.

"По сути мы должны успеть к осени, до октябрьских дождей, поскольку самое опасное - перепады холода-тепла", – сказал он.

Правительство в декабре 2017 года объявили экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гедиминаса, ее пока не отзывают.

Всего на привидение горы в порядок за больше чем два года истрачено 3,7 млн. евро.

В ходе работ провели и археологические исследования, были обнаружены останки участников восстания 1863-1864 гг. – обнаружены останки 17 человек, всего по данным историков, там должны быть останки 21 человека, включая обнаруженные останки руководителей восстания Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.

Археологи также обнаружили остатки здания – по предварительным данным, оно было построено в XVI в. Работы планируют завершить к 2022 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Литвы: на восстановление горы Гедиминаса средства ЕС не нужны (20)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Открыто движение по аллее Шкирпы у горы Гедиминаса (7)

После того как привели в порядок восточный склон горы...

Признание: решение проблем горы Гедиминаса затягивалось (55)

21 месяц – примерно столько времени прошло с тех пор,...

Общество

После ливней погода приготовила Литве сюрприз

Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...

После ливней тщательно следят за состоянием горы Гедиминаса (7)

Несмотря на дождливую погоду, состояние горы...

Во дворе президентского дворца состоится встреча с семьями (6)

В Вильнюсе , во дворе президентского дворца 17 июля...

Парламент Литвы продает автомобиль, на котором в свое время ездил спикер Юршенас (7)

Парламентская канцелярия продает с аукциона...

Глава МВД Литвы: визит папы Римского пройдет спокойно и безопасно

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал,...

TOP новостей

Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе (35)

В 2023 г. запланированы работы по демонтажу реактора...

Влиятельный журнал Forbes назвал Литву чудесной страной, которую стоит посетить (17)

В издании Forbes американец Джим Добсон поделился своими...

История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией (10)

В каунасском районе Вилиямполе невозможно не заметить...

После ливней погода приготовила Литве сюрприз

Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...

В сентябре в Литве может появиться новая правящая коалиция (2)

В сентябре в Литве может появиться новая правящая...