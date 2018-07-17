"Пока все дренажные системы работают на сто процентов, конечно, есть опасные участки, но за ними ведется наблюдение, эти меры приспособлены и уже работают. Никакой катастрофы нет", – сказал BNS Аугустинавичюс.

По его словам, самые опасные участки остаются на восточном и юго-восточном склонах, включая юго-восточную часть оборонительной стены, но эта опасность, по сравнению с прошлым годом, по словам вице-министра, невелика.

Аугустинавичюс сказал, что аварийное состояние самых опасных участков должны ликвидировать осенью этого года.

"По сути мы должны успеть к осени, до октябрьских дождей, поскольку самое опасное - перепады холода-тепла", – сказал он.

Правительство в декабре 2017 года объявили экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гедиминаса, ее пока не отзывают.

Всего на привидение горы в порядок за больше чем два года истрачено 3,7 млн. евро.

В ходе работ провели и археологические исследования, были обнаружены останки участников восстания 1863-1864 гг. – обнаружены останки 17 человек, всего по данным историков, там должны быть останки 21 человека, включая обнаруженные останки руководителей восстания Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.

Археологи также обнаружили остатки здания – по предварительным данным, оно было построено в XVI в. Работы планируют завершить к 2022 году.