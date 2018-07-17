Лето в Литве продержится до самой осени. Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал DELFI, что июль будет как минимум на 1 градус теплее обычного.

"Среднемесячная температура будет около 19 градусов", – сказал он и прибавил, что средняя многолетняя температура – 17,9 градусов.

Всего несколько дней назад в Литве шли ливневые дожди. Валюкас заметил, что они для литовского лета - нормальное явление. "Кое-где дожди шли на самом деле сильные, а местами они были небольшими. Такие тенденции наблюдаются ежегодно, но если считать осадки по всей Литве, то в этом году их было меньше, чем обычно", – сказал Валюкас, заметив, что пока в одной части Литвы шли дожди, в других было сухо.

Литовскому лету характерно колебание температур и ливни. Таким обещает быть и оставшаяся часть лета.

"Сохраняется вероятность колебания температур. Несколько дней было прохладнее, сейчас снова вернулось тепло. Такие колебания сохранятся до конца лета, – сказал Валюкас и прибавил. – Всякое будет. Июль будет немного теплее обычного, август – близок средним прогнозам, но от литовского лета с его колебаниями температур мы никуда не убежим".

По словам климатолога, солнце и тепло еще будут, но будут и холодные дни, а возможно и недели.

В ночь на среду будет душно, утром 16–20 градусов, облака рассеются, дождь прекратится. Во второй половине дня во многих районах снова пройдут дожди, местами с грозами. Температура в Вильнюсе 27, в Каунасе 28, а в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе 28–30 градусов.

В четверг-пятницу погода будет похожей: по ночам, местами днем кратковременные дожди с грозами. Температура 16–20, днем 24–29 градусов.