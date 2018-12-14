В среду, 12 декабря, ГПК Каунасского округа сообщил, что 10 декабря, около 7 ч., было обнаружено, что пропала наряженная елка. По данным полиции, ущерб составляет 500 евро.
Воры спилили елку около 3 ч. ночи и унесли ее со всеми украшениями.
14 декабря журналисты DELFI поехали в Науясодис, чтобы поговорить с жителями.
Елка росла у частного дома, однако жители сказали, что это происшествие испортило настроение всей общине. Один местный житель рассказал, что елка была небольшая, но ее наряд, праздничные огни производили приятное впечатление.
"Я часто видел эту елку, въезжаешь в населенный пункт, она стоит на углу. Красивая была. Очень жаль. Не представляю, кто это мог сделать", - сказал он DELFI.
Пожилая женщина, у которой в Няуясодисе есть дача, Также часто обращала внимание на эту елочку. Узнав о краже, она была очень удивлена.
"У нас спокойное село, везде знаки о добрых соседях и это происшествие озадачило. Испортило всем праздник", - сказала женщина.
Дом, у которого росла елка, стоит на углу. В этом месте оборудованы видеокамеры, поэтому надеются, что воры попали на пленку.
"Я не понимаю, что воры будут с ней делать? Зачем это надо было делать? Ведь полно этих елок, стоят недорого. Тут люди стараются, сажают, растят, украшают, а кто-то приходит и спиливает", – возмущался один из жителей Науясодиса.
Он предположил, что, возможно, кто-то хотел насолить жителям дома, иначе такую кражу объяснить сложно.
"Жаль, очень жаль. Елка была прекрасная, на самом деле. Наше село небольшое, елка украшала его", - сказала жена собеседника.
Владельцы дома, рядом с которым росла елка, общаться с журналистами DELFI не пожелали.
Рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Литвы (3)
Недавно в журнале Top был объявлен рейтинг 500 самых...
Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (2)
Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...
После кражи елки люди испытывают страх и чувство незащищенности (8)
До Рождества осталось две недели, а воры преподнесли...
Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (29)
Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...
Сеть Depo должна возместить моральный ущерб родителям пострадавшего ребенка
Сеть торговли промышленными товарами Depo , в одном из...
TOP новостей
Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (43)
Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...
Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (29)
Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...
Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (2)
Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...
Премьер Литвы получает информацию спецслужб, но консерваторам ее не предоставит (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (11)
Государственная служба по защите прав потребителей...