В среду, 12 декабря, ГПК Каунасского округа сообщил, что 10 декабря, около 7 ч., было обнаружено, что пропала наряженная елка. По данным полиции, ущерб составляет 500 евро.

Воры спилили елку около 3 ч. ночи и унесли ее со всеми украшениями.

14 декабря журналисты DELFI поехали в Науясодис, чтобы поговорить с жителями.

Елка росла у частного дома, однако жители сказали, что это происшествие испортило настроение всей общине. Один местный житель рассказал, что елка была небольшая, но ее наряд, праздничные огни производили приятное впечатление.

"Я часто видел эту елку, въезжаешь в населенный пункт, она стоит на углу. Красивая была. Очень жаль. Не представляю, кто это мог сделать", - сказал он DELFI.

Пожилая женщина, у которой в Няуясодисе есть дача, Также часто обращала внимание на эту елочку. Узнав о краже, она была очень удивлена.

"У нас спокойное село, везде знаки о добрых соседях и это происшествие озадачило. Испортило всем праздник", - сказала женщина.

Дом, у которого росла елка, стоит на углу. В этом месте оборудованы видеокамеры, поэтому надеются, что воры попали на пленку.

"Я не понимаю, что воры будут с ней делать? Зачем это надо было делать? Ведь полно этих елок, стоят недорого. Тут люди стараются, сажают, растят, украшают, а кто-то приходит и спиливает", – возмущался один из жителей Науясодиса.

Он предположил, что, возможно, кто-то хотел насолить жителям дома, иначе такую кражу объяснить сложно.

"Жаль, очень жаль. Елка была прекрасная, на самом деле. Наше село небольшое, елка украшала его", - сказала жена собеседника.

Владельцы дома, рядом с которым росла елка, общаться с журналистами DELFI не пожелали.