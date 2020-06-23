После короткой передышки в Литву вернется жара

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Во вторник днем небольшие дожди ожидаются в юго-западной Литве. Усилится восточный ветер. Во второй половине дня будет 21-26 градусов тепла.
В среду установится зона высокого давления.
Дожди из Литвы уйдут. В ночь на среду будет 12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.
В четверг без осадков. Ночью будет 12-17, днем 26-31 градус, только на Куршской косе будет 23-25 градусов.
В пятницу будет очень теплая погода. Осадков не ожидается.
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