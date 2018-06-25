В понедельник сохранится дождливая погода. В Вильнюсе и Каунасе будет идти дождь. Ночью 10, днем 16–17 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, возможны дожди. Ночью 9, днем 16 градусов тепла. На взморье будет дождливо и пасмурно. Ночью ожидается 12, днем 16 градусов тепла.

Во вторник облачность снизится, местами пройдут небольшие дожди. Температура поднимется немного выше, сохранится ветер. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, дождь. Ночью 11, днем около 21 градуса тепла. В Шяуляй небольшой дождь пройдет после обеда. Ночью 10, днем 20 градусов тепла. На взморье в первой половине дня малооблачно, температура 11 градусов тепла. Днем небольшой дождь. Воздух прогреется до 19 градусов.

В среду будет по-летнему тепло, днем до 25 градусов. Будет солнечно, местами еще возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью 13 градусов тепла. Во второй половине дня небольшая облачность, возможен дождь. Температура поднимется до 25 градусов. В Шяуляй без особых осадков, облачность небольшая. Ночью 12, днем 24 градуса тепла. На взморье 12, днем 21 градус тепла. Небо будет ясным, днем возможен кратковременный дождь.

В четверг усилится ветер, температура почти 30 градусов. Во второй половине дня возможна небольшая облачность, местами дожди. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет ясно. Ночью 15, днем 27 градусов тепла. Вечером появятся облака. В Шяуляй облачность увеличится после обеда. Ночью 14, днем 26 градусов тепла. На взморье ночью 16, днем около 26 градусов тепла.

В пятницу также будет по-летнему жарко, возможна гроза. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем около 27 градусов тепла. В конце дня возможен дождь с грозой. В Шяуляй ночью 16, днем 23 градуса тепла. Возможно будет облачно и дождливо. На взморье облачно. Ночью 17, днем 21 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные уже будет прохладнее, будет дуть сильный ветер.