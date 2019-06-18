Воздух прогреется не одинаково: теплее всего будет в Каунасском, Мариямпольском уездах, где температура поднимется до 26-28 градусов, в иных местах будет 25-27 градусов тепла. В западной части страны будет прохладнее, около 22-24°С, а на взморье – лишь 21 градус тепла.
В среду вероятность дождя также останется небольшой. Подует несильный юго-восточный ветер. Ночь в большинстве районов будет ясной, одно-два облачка могут показаться лишь в западной части Литвы.
Похолодает до 11-16 градусов тепла. Днем на небе появятся кучевые облака, однако солнца они не скроют. Воздух прогреется ещё сильнее, и днём в большей части Литвы ожидается 25-30 градусов тепла.
В четверг вернётся более влажная погода. Во множестве районов предвидятся кратковременные дожди. Ночью местами, а днём много где с грозой. Подует юго-восточный ветер средней силы, а скорость его порывов во время грозы может достигать 15 метров в секунду. Ночь опять будет теплой, похолодает до 14-19 градусов, а днем будет держаться летнее тепло – 24-29 градусов.
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