aA
В Вильнюсском муниципалитете у еще одного работника диагностирован коронавирус, об этом 3 октября на своей странице в фейсбуке сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам мэра, у больного нет симптомов, он чувствует себя хорошо, со вчерашнего дня работник находится в изоляции.

"Он сдал анализ, поскольку получил информацию о контакте с больным. Сегодня утром был получен результат, как положено, он информировал о положительной реакции наш отдел кадров. Далее делают все необходимое - дезинфекция кабинетов, общих помещений, лифтов. Данные переданы НЦОЗ, мы ждем рекомендаций специалистов", - сказал мэр.

Статьи по теме:
COVID-19: в ЕС проверяют действие ремдесивира на почки
В Литве установили 125 новых случаев коронавируса

Он сообщил, что сам изолировался и ждет, когда сдаст анализ.

"Мы ответственно оцениваем ситуацию - работник контактировал с другими, в их числе был я и несколько других членов моей команды, мы все остаемся в самоизоляции, работаем удаленно. Также регистрируемся на анализ. Конечно же, в запланированных на сегодня мероприятиях я участвовать не буду", - сказал Шимашюс.

Он также простит всех, кто намерен участвовать в массовых мероприятиях надевать маски и соблюдать дистанцию. Шимашюс также попросил НЦОЗ активно тестировать работников муниципалитета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (48)

2 октября в Литве был обновлен список пораженных...

Эпидемиолог: возможно, некоторые руководители не разрешают работникам сдавать тест на коронавирус (2)

На пресс-конференции 2 октября директор Вильнюсского...

TOP новостей

В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (48)

2 октября в Литве был обновлен список пораженных...

Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (37)

В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...

Kristina Pocytė, Arijus Katauskas Arijus Katauskas

Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом

Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...

После контакта с больным коронавирусом изолировался мэр Вильнюса Шимашюс (4)

В Вильнюсском муниципалитете у еще одного работника...

В Литве установили 125 новых случаев коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения...

|Maža didelių žinių kaina