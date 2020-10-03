По словам мэра, у больного нет симптомов, он чувствует себя хорошо, со вчерашнего дня работник находится в изоляции.

"Он сдал анализ, поскольку получил информацию о контакте с больным. Сегодня утром был получен результат, как положено, он информировал о положительной реакции наш отдел кадров. Далее делают все необходимое - дезинфекция кабинетов, общих помещений, лифтов. Данные переданы НЦОЗ, мы ждем рекомендаций специалистов", - сказал мэр.

Он сообщил, что сам изолировался и ждет, когда сдаст анализ.

"Мы ответственно оцениваем ситуацию - работник контактировал с другими, в их числе был я и несколько других членов моей команды, мы все остаемся в самоизоляции, работаем удаленно. Также регистрируемся на анализ. Конечно же, в запланированных на сегодня мероприятиях я участвовать не буду", - сказал Шимашюс.

Он также простит всех, кто намерен участвовать в массовых мероприятиях надевать маски и соблюдать дистанцию. Шимашюс также попросил НЦОЗ активно тестировать работников муниципалитета.