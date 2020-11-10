Напомним, что 6 ноября Навицкайте заявила в полицию о том, что у нее украли дочь. Выяснилось, что женщина пьяна, а ребенка нашли в детском саду, куда его отвела соседка.

В минувшую пятницу в дом к Навицкайте приезжала не только полиция, но и Служба по правам детей.

"Мы рады, что ребенок в безопасности. С согласия Навицкайте девочку передали ее отцу. Ребенок находится в Вильнюсе. Процесс продолжается", – сказала журналистам LNK представитель Службы по правам детей Эгле Делтувайте-Качалинене.

Навицкайте с таким решением согласна. За оказание сопротивления стражу порядка Навицкайте грозит не административная, а уголовная ответственность. Предполагают, что это будет хорошим уроком для Навицкайте.

Delfi в понедельник обращался за комментарием к Гражулису, но тот попросил не беспокоить его и отключился.