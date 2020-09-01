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Скандально известный лидер литовской поп-группы SEL Эгидиюс Драгунас 31 августа оказался под арестом после конфликта с полицейскими.
Sulaikomas Egidijus Dragūnas /Foto: Delfi, stopkadrai
Sulaikomas Egidijus Dragūnas /Foto: Delfi, stopkadrai

По сведениям Delfi, в понедельник, в 17:30 ч. полицейские заметили в Вильнюсе роскошный автомобиль Bentley. Его водитель говорил по телефону. Выяснилось, что автомобилем управлял Драгунас. Он не согласился с нарушением, стал конфликтовать с полицейскими, оказал им сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники и доставить в комиссариат.

По данным полиции, исполнитель находится в комиссариате.

Один из читателей Delfi сказал, что все выглядело как в фильме и напоминало масштабную полицейскую операцию. Очевидец сказал, что Драгунас физически оказал сопротивление полицейским, разгорелся конфликт.

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Сам Драгунас вечером на звонки не отвечал.

Пока не сообщается, был ли исполнитель трезвым. По сведениям Delfi, его поведение вызвало у полиции подозрения, поэтому его отвезли в Наркологический центр, чтобы проверить на трезвость и наличие наркотиков в организме.

Около 21 ч. к оставленному на ул. Упес автомобилю Bentley приехала невеста Драгунаса Котрина Козловайте и забрала машину.



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