По сведениям Delfi, в понедельник, в 17:30 ч. полицейские заметили в Вильнюсе роскошный автомобиль Bentley. Его водитель говорил по телефону. Выяснилось, что автомобилем управлял Драгунас. Он не согласился с нарушением, стал конфликтовать с полицейскими, оказал им сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники и доставить в комиссариат.
По данным полиции, исполнитель находится в комиссариате.
Один из читателей Delfi сказал, что все выглядело как в фильме и напоминало масштабную полицейскую операцию. Очевидец сказал, что Драгунас физически оказал сопротивление полицейским, разгорелся конфликт.
Сам Драгунас вечером на звонки не отвечал.
Пока не сообщается, был ли исполнитель трезвым. По сведениям Delfi, его поведение вызвало у полиции подозрения, поэтому его отвезли в Наркологический центр, чтобы проверить на трезвость и наличие наркотиков в организме.
Около 21 ч. к оставленному на ул. Упес автомобилю Bentley приехала невеста Драгунаса Котрина Козловайте и забрала машину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор о второй волне коронавируса: уже видно, где допустили ошибку (50)
В Литве растет количество людей больных...
Многолетняя работница Lidl пожаловалась на то, что ее вынудили уйти (23)
Работница Lidl Lietuva Виргиния Гаспарене утверждает, что...
Министр: если ситуация с вирусом будет ухудшаться, рекомендации для школ могут меняться (5)
Ситуация с коронавирусом в Литве ухудшается, и...
МИД Беларуси: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше (15)
После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для...
Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе" (47)
Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико...