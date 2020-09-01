По сведениям Delfi, в понедельник, в 17:30 ч. полицейские заметили в Вильнюсе роскошный автомобиль Bentley. Его водитель говорил по телефону. Выяснилось, что автомобилем управлял Драгунас. Он не согласился с нарушением, стал конфликтовать с полицейскими, оказал им сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники и доставить в комиссариат.

По данным полиции, исполнитель находится в комиссариате.

Один из читателей Delfi сказал, что все выглядело как в фильме и напоминало масштабную полицейскую операцию. Очевидец сказал, что Драгунас физически оказал сопротивление полицейским, разгорелся конфликт.

Сам Драгунас вечером на звонки не отвечал.

Пока не сообщается, был ли исполнитель трезвым. По сведениям Delfi, его поведение вызвало у полиции подозрения, поэтому его отвезли в Наркологический центр, чтобы проверить на трезвость и наличие наркотиков в организме.

Около 21 ч. к оставленному на ул. Упес автомобилю Bentley приехала невеста Драгунаса Котрина Козловайте и забрала машину.







