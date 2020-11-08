Однако в субботу после обеда она в социальной сети извинилась перед полицейским, поблагодарила и Пятраса Гражулиса.
"Спасибо близким, которые не осудили меня, спасибо друзьям, которые звонили и говорили "держись", плакали вместе со мной. Я приношу извинения полицейскому, которого оскорбила, сказав, что он ударил меня головой о плиточный пол. Благодарю и Пятраса за то, что отругал меня и ДАЖЕ за моральную поддержку, которой не ожидала. Что было, то было, сейчас надо жить дальше. Все будет хорошо", – писала Бируте в Facebook.
Правда, через несколько часов она оставила еще одну запись – в ней она признала, что полицейский не применял насилия.
"Я получила краску для волос. Часть. Скоро придет также синяя и красная (рыжая). В рыжий цвет я выкрашу волосы в первую очередь, не для того, чтобы извиниться, а потому, что я сама пережила немало унижений и насмешек, поэтому не должна так поступать с другими, они не виноваты в том, что со мной кто-то раньше плохо обращался. Что касается моих переживаний, тут он тоже не виновен. Я СОЛГАЛА, СКАЗАВ, ЧТО ОН УДАРИЛ МЕНЯ ГЛОВОЙ ОБ ПОЛ. Приношу извинения публично и признаю, что его действия были законными, я это заслужила", – писала Навицкайте.
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