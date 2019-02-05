ДТП произошло 31 января, в 20.16 ч. на ул. Миниёс. От ДТП не спасло и то, что на тот момент движение было неоживленным. 22-летний водитель Chevrolet Cruze не заметил стоявший в первой полосе микроавтобус Opel Movano и врезался в него. Удар был очень сильным. Микроавтобус после него проехал вперед и сбил стоявшего рядом 51-летнего рабочего, подававшего инструменты коллеге, находившемуся в колодце.

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Пожарные-спасатели вытащили 51-летнего мужчину из-под Opel Movano. Однако он уже был мертв. После того как микроавтобус отогнали в сторону, из колодца вызволили 58-летнего коллегу покойного. Мужчина не пострадал, однако пребывал в шоковом состоянии.

Травмы головы и левого плеча получил водитель Chevrolet Cruze. Ему назначено амбулаторное лечение. Ведется расследование. Молодой человек был трезвым.

По предварительным данным, бригада из 4 рабочих Klaipėdos vandenys на ул. Миниёс ликвидировала аварию. В конце работ двое рабочих намеревались открыть заглушку в колодце. По словам инспектора Государственной инспекции по труду Витаутаса Рочиса, выясняют, соблюдали ли рабочие все требования безопасности. По предварительным данным, предупредительные световые сигналы на микроавтобусе были включены, стояли знаки. Выясняют, достаточно ли было сделано для безопасности рабочих.

"Мы только что получили уточненную информацию Klaipėdos vandenys. Начали расследование, посмотрим, все ли было сделано по правилам, все ли знаки стояли. Мы собираем информацию. Я думаю, что это все же больше ДТП, поэтому основную работу выполнит полиция", - сказал Рочис.

Инспектор сказал, что на его памяти это первая подобная трагедия в компании Klaipėdos vandenys. Подобного случая не помнит и представитель компании Марюс Мартинайтис. Погибший работал в компании 20 лет.