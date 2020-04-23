После карантина в Литве прогнозируют невиданную ранее волну эмиграции

Представитель портала CV Online Рита Каравайтене сказала, что уже сейчас появились предложения работы за границей, но пока процесс замедлен. "Часто говорят, что работа гарантирована после карантина. Предложения есть, только люди реагируют осторожно, не спешат", – заметила она.

По словам специалистов, за последние 10 лет Литва потеряла 1/10 часть жителей. А в прошлом году – иммигрантов было больше, чем эмигрантов. Однако сегодня есть опасения, что после карантина ситуация снова изменится – новая волна эмиграции будет самой большой за последние годы.

Каравайтене считает, что реальное положение станет видно после карантина – сейчас из страны никто уехать не может.

По ее словам, предложения о работе за границей, скорее всего, примут те, кто во время карантина лишился работы, это неквалифицированные работники, а также те, кто во время карантина не может работать - работники сферы торговли, туризма.

Сегодня на рынке труда легче удержаться тем, кто занимает более высокую позицию связан с производством, ИТ, банковской сферой страхования.

По словам Каравайтене, после карантина жители будут эмигрировать в такие страны, как Германия, Дания, Швеция.

"Мы видим реакцию сильных стран. Например, Германия. Уже сейчас она объявила, что ждет работников из Литвы, предлагает работу на производстве, в сфере строительства, на складах, в сельском хозяйстве. Конечно, все зависит от того, когда закончится карантин, и что предпримет правительство Литвы" – сказала специалист.

Великобритания уже сейчас сталкивается с нехваткой работников, особенно в сфере сельского хозяйства – для сбора урожая не хватает 90 000 человек.

"Местные не очень хотят выполнять такую работу. Потоки эмиграции будут зависеть от того, насколько открыты будут другие государства в плане приема работников", – сказала собеседница.

Она считает, что с решениями, которые могли остановить эмиграцию, уже опоздали (как минимум на несколько недель). Например, правительство Латвии еще в середине марта сообщило, что создает фонд в миллиард евро, из этого фонда будут поддерживать предпринимателей, пострадавших во время кризиса.

"Латыши быстро отреагировали, стабилизировали положение, поэтому стольких проблем как в Литве там не будет. Для бизнеса дорог каждый день, а тут – недели... Для бизнеса это большая потеря, восстановление займет много времени", – сказала собеседница.

Но еще не все потеряно. По словам Каравайтене, все будет зависеть пот правительства, от его решительности, от действий. То, что делают сейчас, бизнес не спасет.

Она сказала, что эмиграция начинается не от хорошей жизни. "Возможно, из-за коронавируса эмиграция вырастет – но многое зависит и от положения в мире", – сказала она.

Служба занятости в Литве фиксирует рост безработицы – до карантина безработица составляла 9%, сейчас выросла до 11%. 20 апреля было зарегистрировано 190 300 безработных. Их количество за время карантина увеличилось на 29 800 (18,6%).