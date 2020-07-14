На 4% выше стал уровень доверия парламенту (доверяют всего 28%, не доверяют 69%) и на 3% - Конституционного суда (доверяют 68%, не доверяют 25%). И все же, несмотря на рост доверия, правительство и парламент остаются теми ведомствами, которые вызывают больше всего недоверия.

Службе пожарной безопасности и спасения в Литве доверяет больше всего жителей. Ей доверяет 91% участников опроса, а не доверяют 7%. На втором месте с 72% поддержки идет служба президента (не доверяет 21%), на третьем – Церковь (доверяют 69%, не доверяют 22%).

Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA провела опрос общественного мнения 15–25 июня. Согласно результатам опроса, на четвертом месте рейтинга доверия идет полиция (доверяют 69%, не доверяют 28%), на пятом – Конституционный суд (доверяют 68%, не доверяют 25%), на шестом – армия (доверяют 67%, не доверяют 26%), на седьмом – Служба охраны госграницы (доверяют 66%, не доверяют 27%), на восьмом – Департамент госбезопасности (доверяют 60%, не доверяют 28%), на девятом – "Содра" (доверяют 58%, не доверяют 36%), на 10 месте - СМИ (доверяют 56%, не доверяют 39%).

Есть еще 6 ведомств, которым жители скорее доверяют, чем не доверяют: это Центробанк (доверяют 55%, не доверяют 37%), Служба спецрасследований (соответственно 54%, 31%), муниципалитеты (52%, 41%), Госконтроль (51%, 37%), прокуратура (44%, 43%) и профсоюзы (42%, 40%).

В начале лета этого года жители больше всего не доверяли парламенту (доверяют всего 28%, не доверяют 69%) и судам (доверяют 36%, не доверяют 55%).

В ходе интервью опросили 1000 респондентов (с 18 лет), опрос проходил в 108 отборочных местах.