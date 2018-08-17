С июля в Литве действует новый порядок - водители могут не возить с собой водительское удостоверение, страховку, если у них есть документ, удостоверяющий личность (если водитель едет не на своем автомобиле, нужны документы на автомобиль). Первое негативное последствие нового порядка – более длительная проверка, если водителя останавливает полиция. Об этом LRT рассказал адвокат Каролис Ругис. По словам специалиста, это особенно видно во время ДТП, когда надо заполнить декларацию: "Вот тут и начинаются проблемы, если у водителя нет документов на машину и страховки".
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Если у водителя нет с собой документов, то часть информации, например, срок их действия или информацию об автомобиле, можно проверить по интернету, на сайте Regitrа, заметил адвокат Ругис.

"Не стоит забывать и зафиксировать данные другого участника ДТП, не надо бояться сохранять информацию о нем. (...) Если декларацию заполнят неправильно, то без этих данных вы рискуете остаться без выплаты или если это вызовет подозрение, то вам даже может грозить уголовная ответственность за мошенничество", – сказал Ругис.

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