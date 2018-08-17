Если у водителя нет с собой документов, то часть информации, например, срок их действия или информацию об автомобиле, можно проверить по интернету, на сайте Regitrа, заметил адвокат Ругис.

"Не стоит забывать и зафиксировать данные другого участника ДТП, не надо бояться сохранять информацию о нем. (...) Если декларацию заполнят неправильно, то без этих данных вы рискуете остаться без выплаты или если это вызовет подозрение, то вам даже может грозить уголовная ответственность за мошенничество", – сказал Ругис.