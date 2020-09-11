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Жителям Литвы есть чему радоваться: показатель уровня заболеваемости коронавирусом в стране за последние 14 дней не превышал 16 случаев (15,6) на 100 000 жителей. Есть еще одна хорошая новость - сокращается количество пораженных коронавирусом стран, вернувшись из которых надо изолироваться.
После изменения показателя заболеваемости не потребуется изоляция вернувшимся из ряда стран ЕС
© DELFI / Josvydas Elinskas

После повышения показателя, согласно новым данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), не придется изолироваться после возвращения из Польши, Эстонии, Германии, Швеции, Норвегии, Исландии и Болгарии.

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Новый список вступит в силу с 14 сентября. В список пораженных стран не войдут также Кипр, Латвия, Финляндия и Лихтенштейн, где уровень заболевания очень низкий.

На данный момент больше всего случаев коронавируса фиксируют в Испании - 265,5 на 100 000 жителей. Большим уровнем заболеваемости отличается и Франция - 140,6 на 100 000 жителей. На третьем месте - Хорватия - 91,4 на 100 000 жителей.

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