После изменения показателя заболеваемости не потребуется изоляция вернувшимся из ряда стран ЕС

После повышения показателя, согласно новым данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), не придется изолироваться после возвращения из Польши, Эстонии, Германии, Швеции, Норвегии, Исландии и Болгарии.
Новый список вступит в силу с 14 сентября. В список пораженных стран не войдут также Кипр, Латвия, Финляндия и Лихтенштейн, где уровень заболевания очень низкий.
На данный момент больше всего случаев коронавируса фиксируют в Испании - 265,5 на 100 000 жителей. Большим уровнем заболеваемости отличается и Франция - 140,6 на 100 000 жителей. На третьем месте - Хорватия - 91,4 на 100 000 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: пораженными будут считаться страны с 25 случаями коронавируса на 100 тысяч жителей (28)
Со следующей недели пораженными коронавирусом...
Марюс Ивашкявичюс и Таццяна Нядбай в студии Delfi - о поддержке Светлане Алексиевич и роли творческих людей в протесте (30)
- Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают...
Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают (9)
10 дней прошло с начала учебного года в Литве, а в...
Погода: ждет приятный период, но на следующей неделе все изменится (1)
Несмотря на то, что на улице уже видны первые признаки...
Науседа: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко (185)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз...