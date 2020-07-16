Несчастье произошло 3 июля, в 23 часа. Пострадавшую оперировали в Каунасской клинике.

Ответивший на звонок работник Zooparkas в деревне Тракенай подтвердил, что пострадавшая – директор зоопарка Ирма Василяускене, но комментировать обстоятельства происшествия не стал.

Представитель ГКП Мариямпольского округа Ренатас Сяурусайтис сказал, что сейчас уточняют обстоятельства происшествия. "Расследование не было начато. Мы оценим все обстоятельства и решим, будет ли оно вообще", – сказал он.

Tigrai Kalvarijos zoologijos sode © LGTAO

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Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) отметили, что в последнее время не фиксировали никаких нарушений в связи с содержанием животных и их благосостоянием в Zooparkаs, несмотря на то, что за последние 2 года проведены 3 проверки.

Глава Литовской организации по защите прав животных Бригита Кимантайте сказала, что условия содержания животных в Калварийском зоопарке не подходят для животных, кроме того, они небезопасны как для людей, так и для самих животных, поэтому инцидент ее не удивил.

"Первое что видишь в этом зоопарке - бедное окружение, которое представляет опасность как для людей, так и для животных. Тигры находятся за таким заграждением, какое нормальный тигр легко может повалить, если рассвирепеет. Кроме того, к вольерам открыт доступ. Вольеры, в которых держат тигров, слишком малы, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности животных. Чтобы люди могли видеть животных, закрывают внутренние помещения, где они могут спрятаться.

Постоянное пребывание на виду, в постоянном шуме вызывает у животных стресс и дискомфорт. Нехватка места, бедное окружение, отсутствие возможности заниматься активной физической и умственной деятельностью - все это заставляет животное бороться за выживание. Поэтому несчастье не удивило, а только подтвердило факт плохого управления и присмотра за животными", – сказала Кимантайте.