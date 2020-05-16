Самолеты Avion Express через Kidy Tour должны были начать перелеты 16-20 мая, но ЛАБТ из-за сложной ситуации, связанной с COVID-19, решила не одобрять авиаполеты в этих направлениях.

Компания информировала 823 пассажиров, что вернуться в Литву они не смогут.

Представитель компании Вилма Вайтекунайте сказала Delfi, что Kidy Tour поддерживала постоянный контакт с МИД Литвы, интересовалась правилами возобновления полетов и т.д. Разрешение должна была выдать ЛАБТ в течение двух дней.

"Министерство транспорта одобрило рейсы, ЛАБТ прислала нам подтверждение, что с заявкой все в порядке, завтра получил разрешение. И это "завтра" превратилось в "ой, нам надо еще немного времени, еще немного". В пятницу, в 17.55 ч. разрешения не было, вместо него нам сообщили, что разрешения не выдадут. Никто ничего не объяснял", – сказала собеседница.

По ее словам, нигде не сказано, что авиарейсы надо согласовывать с Минздравом. Но она подозревает, что ЛАБТ, получив заявку Kidy Tour, вовремя не передала ее в Минздрав, поэтому разрешение не выдали.

"ЛАБТ вовремя не выполнила свои обязательства. Мы же неоднократно регистрировали полеты через МИД и Министерство транспорта, поэтому были спокойны. Тем более, что нам письменно сообщили, разрешение будет, можете продавать билеты. Мы так и сделали. Даже и мысли не было такой, что что-то изменится. Мы согласовываем полеты, сами ничего не делаем", – сказала Вайтекунайте.

Она была удивлена ситуацией, ведь в соответствии с регламентом, Минздрав не может разрешать или нет авиаперелеты.

"Они лишь должны гарантировать проверку всех пассажиров, зарегистрировать их, составить списки", – подчеркнула она.

"Некоторые пассажиры, которые не смогли вылететь стали искать другие билеты, другие сказали, что могут ждать. Третьи просят вернуть деньги, но есть и те, кто говорит, что они из-за отмены рейса остаются на улице. Это страшные истории, – сказала вайтекунайте. – То, что нас подставил, скажем, партнер, это ничего, ведь мы находимся у себя дома, со своими семьями. А эти люди брошены на произвол судьбы".

Она сказал, что тем, кто просит вернуть деньги, они их возвращают без промедления. Но есть и те, кто склонны ждать возможности вернуться.

"Наши коллеги всю ночь думали, что делать. Но авиация - это не то же самое, что автомобильный транспорт. Может, и возможно летать нелегально, но тогда надо иметь в виду, что больше ты не будешь летать никогда", – сказала Вайтекунайте.

В ночь на субботу появился комментарий советника главы Минздрава Аурелиюса Вериги Лины Бушинскайте. "Во-первых, мы призываем людей сохранять бдительность. Если вы намерены отправиться в путь, тщательно проверяйте возможности покупки билетов на авиарейсы, особенно если на их осуществление еще не выдано разрешение, чтобы не было разочарований. Сначала надо получить разрешение, и, только получив, продавать билеты. Безответственно продавать билеты, не получив разрешение.

В постановлении правительства указано, что регулярные перелеты осуществляются только с аэропортами в тех странах, которые одобрило правительство по предложению МИД. Нерегулярные рейсы не более чем с 10 пассажирами на борту осуществляют только с разрешения ЛАБТ.

ЛАБТ обратилась в Минздрав, но только 15 мая. Она просила оценить эпидемиологическую ситуацию в этих странах, чтобы выяснить выдавать разрешение на рейсы 16 и 17 мая, за 1 день до их осуществления.

Надо отметить, что такого порядка, чтобы в Минздрав обращались за информацией перед выдачей разрешений, нет. Мы понимаем, что пассажирам были доставлены неудобства, они были разочарованы, поэтому очень важно, чтобы компании оценивали свои возможности и сначала получали разрешения, а уж потом продавали билеты".