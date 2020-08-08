После инцидента с упавшим балконом Вильнюсский муниципалитет проведет проверку

"Как мы видим, они не являются на 100% безопасными. Они были построены 50 лет назад. Конечно, такие здания надо должным образом эксплуатировать. Их панели приварены друг к друг (...) На эти соединения воздействует коррозия из-за неправильного присмотра за зданиями. В данном случае эти соединения уже не держали", – сказал LRT Пакальнис.

"Это серьезный сигнал, что время позаботиться о таких конструкциях, ведь у нас есть много таких зданий", – прибавил он. По словам Пакальниса, в данном случае наибольшая ответственность лежит на владельцах этих зданий и квартир.

"Мы уже сегодня говорили с нашими людьми, отвечающими за состояние зданий. Они подтвердили, что когда подобное случается, проводят проверки. С другой стороны, мы должны понять, что присмотр за зданием и его эксплуатация - дело самого владельца", – подчеркнул главный архитектор города.

Балкон 15-этажа в многоквартирном доме на ул. Архитекту обвалился 7 августа, в 16.50 ч. Падая, он повредил балконы на других этажах.

Люди во время инцидента не пострадали.