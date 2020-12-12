После холодных выходных ждут перемены, выясняется, какой будет погода в праздники

По словам метеоролога, в выходные дни ожидается небольшой снег, а на следующей неделе пойдут дожди.
По словам Станкунавичюса, в субботу ночью похолодает и днем будет от -3 – -4°C на востоке до +1 – +2°C на западе. Ожидаются небольшие осадки, в основном снег. В воскресенье также будет холодно, придет еще одна зона осадков.
С понедельника в Литве потеплеет. "Ветер будет слабым или средней силы. Особых осадков не ожидается, дожди пойдут с середины недели.
На следующей неделе над Центральной Арктикой усилится полярный антициклон, который со временем изменит большие массы тепла и холода. Кроме того, со второй половины месяца похолодает в северной части Северной Европы. В Балтийском регионе антициклоны ожидаются на стыке старого и нового года, однако пока этот прогноз не может считаться надежным", – сказал Станкунавичюс.
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