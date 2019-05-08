После холодной ночи – время перемен: снова вернутся солнце и тепло

Однако вероятность осадков на территории всей страны останется небольшой. Будет дуть средний ветер переменного направления - 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов. Теплее всего будет на юге страны, а холоднее – на взморье.

В четверг погода будет сухой, спокойной и солнечной. Ожидается небольшая облачность. Ночь будет холодной - 0-5, на взморье 7 градусов тепла, в большинстве районов на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов. Днем будет 15-20 градусов тепла. Днем усилится юго-восточный, восточный ветер до 6–11 м/с.

В пятницу ночью в восточных районах, а днем во многих пройдут небольшие дожди. Юго-восточный, восточный ветер будет слабее. Ночью будет 4-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-19 градусов.