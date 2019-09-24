После холодной ночи ожидается солнечный день

Больше всего белых облаков будет в небе на севере страны, однако они не будут скрывать солнце. Днем воздух прогреется до 11-14, на юго-западе местами до 15 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке, где воздух прогреется только до 10 градусов тепла.

В среду ночью без осадков, однако облачность увеличится. Температура составит 1-6 градусов тепла, однако на поверхности земли местами ожидаются заморозки до 5 градусов тепла. Наибольшая вероятность заморозков ожидается на востоке страны, где небо будет ясным.

Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха, как и во вторник, составит 10-14 градусов.

В четверг местами, наибольшая вероятность, что на юго-западе пройдет небольшой дождь. Ночью увеличится облачность, будет теплее - 4-9 градусов и лишь местами на поверхности почвы ожидаются заморозки - 0-2 градуса. Днем потеплеет и воздух прогреется до 13-18 градусов.