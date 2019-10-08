"Я вам скажу, но вы не слушайте, поскольку прогнозы часто меняются. Из-за глобального потепления сложно делать прогнозы, а долгосрочные прогнозы - вообще трагедия. (…) Пока я смотрела, говорят, зима будет теплой, но это не значит, что так и будет", – сказала климатолог Аудроне Галвонайте.

Тем, кто хочет понять, что такое теплая зима по литовским меркам, она предлагает вспомнить 2008 год, когда вообще не было снега, зимой цвели анютины глазки, а поля пахать начали в феврале.

"Но что касается прогнозов, это как дети, одни говорят будет дождь, другие говорят - не будет, один из них угадывает. Чем дальше, тем сложнее составлять долгосрочные прогнозы, поскольку из-за потепления все меняется. Ведь раньше холод шел от Северного полюса, а сейчас там тепло бывает чаще, чем у нас", – сказала Галвонайте.

По ее словам, жителям не стоит прятать санки и лыжи.

"Это еще не значит, что не будет суровых зим и жаркого лета. Мы считаем тенденцию по средней температуре за год. Посмотрите, есть 4 времени года, если их исказить, то все равно получается годовая температура выше, но это не значит, что будут традиционные времена года, или все будет продолжаться в том же духе. Я не завидую синоптикам и климатологам, поскольку все сейчас очень сложно", – сказала Галвонайте.

Она сказала, что нельзя путать климат и погоду.

"Динамика погоды такова, что она может меняться несколько раз в день. А процесс изменения климата, это процесс. Мы не должны видеть как он меняется за время нашей жизни, все менялось на протяжении тысяч и миллионов лет, а сейчас перемены уже наблюдаются за время роста ребенка", – сказала Галвонайте.

"Говорят, что даже если мы перестанем загрязнять природу и окружающую среду, то еще сто лет климат по инерции будет меняться, поскольку мы уже сделали слишком много", – сказала климатолог о сложности этого процесса. Она порадовалась, что на проблему обращают внимание молодые люди и дети.