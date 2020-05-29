В мае в этом году погода была разной. Первая декада была на 1°C, а вторая - на 4,6°C холоднее обычного. Выпало больше осадков, соответственно на 20 и на 75% больше.

В этом году с третьей декады марта и в апреле осадков было меньше обычного. Однако с начала мая пошли дожди, поэтому угроза засухи отступила.

Согласно прогнозам, вторая половина июня в Литве будет на 1°C теплее обычного.

Весь месяц в целом должен быть на 1°C теплее нормы (норма 15,4°C). Однако не стоит исключать возможности заморозков в начале месяца.

Во второй половине месяца прогнозируют всего на 10% осадков меньше, чем обычно, однако за весь месяц количество осадков будет на 15% меньше обычного (стандартная норма 75 мм).

Прогнозируют чуть более теплый и сухой июнь, чем обычно.

• С 1961 г. до сих пор самый теплый июнь в Литве был в 1999 г. (средняя температура 18,6°C), 1979 (18,1°C) и в 2013 (18,0°C).

• А самый холодный: в 1976 (12,9°C), 1962 (13,2°C) и 1982 (13,3°C).

• Самая низкая среднесуточная температура была зафиксирована 5 июня 1977 г - -2,8°C.

• Самая высокая среднесуточная температура в июне была зафиксирована в Друскининкай 27 июня 1885 г. +34,4°C и в Шилуте 19 июня 1968 г. +34,4°C.